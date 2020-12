De 1 Decembrie 2020, Evenimentul Zilei și Capital lansează un nou produs media: Evenimentul de Transilvania. Un site dedicat Ardealului. De ce ne-am gândit să facem lucrul acesta? Dacă vreți este o mișcare inversă față de cea de acum 102 ani, când Regatul României era întregit cu Transilvania, prin voința românilor strânși la Alba Iulia. Ne-am gândit ca astăzi, de 1 Decembrie, noi, cei din Vechiul Regat, să facem un gest prin care să arătăm că vrem să ne unim cu Ardealul! Pentru că România are nevoie de gesturi simbolice de apropiere între oameni, de dovezi că putem gândi pozitiv, într-un sens care să edifice, nu să dărâme.

În urmă cu câteva luni, fiind într-unul din drumurile mele spre Mănăstirea Găbud, am stat mai mult în Cluj. De dimineața până seara. Și am întâlnit oameni faini, am ascultat povești de spus la gura sobei, am povestit la rândul meu, m-am plimbat și am încercat să înțeleg de ce dincolo de Brașov se ridică o altă Românie. Vedeam, dar nu înțelegeam. De fiecare dată în ultimii doi ani, mergând cu mașina de la București la Luduș, am văzut cum se schimbă peisajul pe drumul meu. Cum se mai construiește o bucățică de autostradă, cum mai apare un hotel, cum se dezvoltă un alt oraș, de fapt, cum se adâncește granița dintre Vechiul Regat și Ardeal.

Dacă nu aș fi avut aceste drumuri prin Cluj, Alba, Brașov, Mureș, nu aș fi înțeles. Aș fi rămas cu imaginea cozii interminabile de la Nistorești la Predeal, o dâră de gaze de eșapament ca o cicatrice a neputinței politicienilor de la București de a schimba ceva cu adevărat în România. Nu aș fi trecut de Brașov. M-aș fi mulțumit cu mizeria și explicațiile chioare pe care ni le oferă fiecare guvernare pentru a justifica pasul pe loc, fără să văd cum se pot face lucrurile să funcționeze cu adevărat.

Prin această declarație jurnalistică, Evenimentul Zilei de Transilvania, am vrut să vă arătăm cum pot fi făcute lucrurile să meargă în direcția bună, să transmitem experiența celor care trăiesc în Brașov, Cluj, Tg. Mureș, Oradea, Satu-Mare, celor care se uită la ei și nu înțeleg. Va fi o punte de gânduri și experiențe între cele două realități, o dovadă a faptului că toți suntem români, parte a unui proiect istoric a cărui măreție a fost clădită pe lacrimi, sudoare și sânge…

La mulți Ani, Românie!