S-a terminat cu vacanța elevilor din învăţământul primar! Se întorc la ore. Cum va arata noul an școlar

Preşcolarii şi elevii din învăţământul primar se întorc luni la ore după vacanţa de iarnă prelungită, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.

Din cauza pandemiei de COVID-19, elevii au fost induși în eroare, iar structura noului an școlar a suferit o serie de schimbări. Tinerii din gimnaziu şi liceu, precum şi cei din învăţământul profesional şi postliceal au început cursurile cu o săptămână mai devreme, în data de 3 ianuarie.

Semestrul I se va termina pe 14 ianuarie, iar semestrul II va începe pe 17 ianuarie. Elevii se vor bucura de următoarea vacanță, cea de primăvară (Paşte), de pe 15 aprilie până duminică, 1 mai.

Profesorii refuză să intre la ore

Din cauza salariilor mizerabile, profesorii au anunțat unul dintre cele mai mari proteste din România în ianuarie 2022.

„Primim foarte multe semnale contondente, reacţiile sunt extrem de dure, oamenii vor să protesteze. Aşa cum am transmis şi Guvernului astăzi, după 3 ianuarie se va ajunge foarte probabil la o grevă generală, adică s-ar putea să apară neplăcuta surpriză să se pună lacătul pe şcoli. Am transmis asta, astăzi, unui consilier al prim-ministrului, să îi comunice, pentru că lucrurile nu mai pot fi acceptate aşa cum sunt”, a afirmat preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu.

Dascălii au sperat la o viață mai bună în 2022, dar Guvernul nu le-a îndeplinit dorința, iar aceștia sunt nevoiți să renunțe la tot și să își ceară drepturile.

„Asta este o bătaie de joc, iar oamenii sunt extrem de revoltaţi. Ultima mărire a fost la 1 ianuarie 2020, acea pătrime. Având în vedere faptul că inflaţia cumulată depăşeşte 10% în 2020 – 2021, era mai mult decât normal să se dea 16%. Ori, cu 4% e clar că mulţi dintre cei din învăţământ sunt chiar sub limita de subzistenţă. Dacă ne gândim la un profesor tânăr care are acum 2.200 şi ceva de lei net, plus 70 de lei în plus, vă daţi seama că tot în categoria săracilor este.

Un profesor nu poate să trăiască, dacă mai are şi familie… Deci, e clar: Guvernul are alte priorităţi. Să nu uităm că cele mai multe categorii socio-profesionale au ajuns deja la nivel maxim (…) am crezut că va veni şi rândul nostru. Iată însă că nu a venit încă şi e clar că o asemenea chestie nu mai poate fi tolerată”, a susţinut Hăncescu, potrivit hotnews.ro