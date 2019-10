S-a stins din viață un celebru scriitor. Operele lui au influențat întregi generații

Scriitorul şi criticul literar american Harold Bloom, autor al unor bestseller-uri precum „The Western Canon” sau „The Book of J” dar şi celebru pentru eforturile sale de a face critica literară cât mai accesibilă publicului larg, a murit luni, la vârsta de 89 de ani, conform publicaţiei The Guardian care preia o ştire a Associated Press.