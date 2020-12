Anul care este pe punctul de a se încheia a fost unul cu adevărat ghinionist pentru multe cupluri din showbiz-ul românesc. Astfel, din ianuarie și până în prezent a „plouat” cu despărțiri, multe cupluri care păreau extrem de solide alegând să pună punct poveștilor de iubire pe care le trăiau.

Divorțul dintre Oana Roman și Marius Elisei, despărțirea plină de durere dintre Răzvan Simion și Lidia Bugle, divorțul lui Pepe și al Ralucăi Pastramă și scandalurile fără de sfârșit dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi sunt doar câteva „evenimente” mondene dramatice care i-au lăsat pe toți cu gura căscată.

Pe final de an, o nouă despărțire provoacă rumoare în rândul vedetelor. După o relație de zece ani, Cristina Cioran și iubitul ei au decis să meargă pe drumuri diferite. Vestea i-a luat prin surprindere pe membri familiilor lor și pe cei apropiați deoarece toată lumea se aștepta ca cei doi deciseseră să își unească destinele.

Cristina Cioran și logodnicul ei au pus capăt poveștii lor de iubire

Cei doi locuiau deja împreună, iar Cristina Cioran mărturisea că se simte exact ca o femeie căsătorită, cu toate că ea și iubitul ei, Traian Văduva, nu erau soț și soție în acte.

„Dragostea nu are graniţe, ca atare nu e nevoie de acte. Ne-am cunoscut în Centrul Vechi şi ne-am plăcut, dar nu am vorbit. După câteva zile ne-am revăzut întâmplător şi abia atunci am intrat în vorbă. M-am îndrăgostit de el la prima vedere, de două ori”, declara vedeta pentru playtech.ro.

Ruptura dintre cei doi s-a produs recent, iar Cristina Cioran nu a dezvăluit motivele care au stat la baza „divorțului” lor.

„Nu mai sunt în acea relație, ne-am despărțit. Nu mai suntem împreună”, a declarat Cristina Cioran pentru impact.ro.