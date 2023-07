S-a rupt lanțul de iubire. Evgheni Prigojin nu va mai fi niciodată pus în discuție

Timp de aproape un deceniu, Prigojin a fost o sursă de scandal în Rusia, creându-și un imperiu al ‘fabricilor de troli’, gestionând amestecul Rusiei în alegerile din străinătate și finanțând grupul mercenarlor Wagner, un grup care a luptat în Ucraina și care a susținut dictatori din Africa.

În timpul revoltei de la sfârșitul săptămânii trecute, el a instigat la revoltă, conducând o rebeliune armată care i-a făcut pe mulți să se teamă de o răsturnare a situației și chiar de jafuri la Moscova, jafuri care ar fi vizat în primul rând locuințele scumpe din Rubliovka, cartierul bogat al Moscovei.

„Acest apel, care le deschidea cale liberă hoților în cartierul Rubliovka, a fost revoluționar”, afirmă Konstantin Remciukov, redactor-șef șa Nezavisimaia Gazeta, care, săptămâna trecută, s-a întâlnit cu Putin la ședința cu ușile închise pe care acesta a avut-o cu o serie de redactori-șefi din presă. „Elita chiar se teme că Prigojin ar putea fi o eventuală alternativă în locul lui Putin. Jocul nu va mai implica însă garanții, nici protecție și nici reguli”.

Prigojin a devenit un dușman al Kremlinului

În schimb, imperiul lui Prigojin este cel care se năruie acum, punând capăt planurilor și șmecheriilor lui care duceau la bun sfârșit câteva dintre cele mai murdare afaceri ale Kremlinului.

Vineri, Rusia a blocat portalurile de presă online Ria Fan, Politics Today, Economy Today, Neva News și People’s News, care făceau parte din constelația paginilor de pe internet care lansau știri false în sprijinul programului lui Prigojin.

Rotunda, un portal din Sankt Petersburg, a informat că Agenția de Cercetări de pe Internet a lui Prigojin, o ‚fabrică de trol’ unde niște angajați prost plătiți încercau să semene indignare și neîncredere făcând comentarii agresive sub forma unor șitiri sau prin postări în mediile de socializare, a fost și ea închisă.

Ani în șir, până pe la începutul acestui an, Prigojin a negat că ar finanța această organizație. „Nu am fost niciodată finanțatorul Agenției de Cercetări de pe Internet”, a spus el. „Multă vreme, eu am fost cel care inventat-o, a creat-o și a administrat-o. Ea a fost înființată ca să apere spațiul informațional rusesc de propaganda grosolană și agresivă cu povești antiruse din Occident”.

Într-o apariție puțin obișnuită, un redactor de la grupul său de presă, Patriot, a luat apărarea ‚fabricii de troli’ încă de la înființarea sa, din 2009, afirmând că, „din punct de vedere strategic, este important să fie discreditaată activitatea jurnaliștilor din opoziție care încearcă… să ne distrugă țara”.

Cum a devenit vedetă peste noapte

De atunci, multe dintre tacticile lui Prigojin, de la sabotajul portalurilor online la recrutarea deținuților din închisori, au fost adoptate de guvernul rus. În prezent, numeroase întreprinderi de stat, ba chiar și oameni de afaceri privați își au micile lor grupuri de mercenari.

Iar prezența sa în presă, stridentă și convingătoare în aceeași măsură. l-a făcut vedetă peste noapte, pe măsură ce conflictul său cu Ministerul Apărării se înfierbânta.

Multă vreme considerat drept contestabil, el va fi acum pur și simplu ignorat, deși guvernul rus caută să își păstreze imperiul de mercenari din străinătate și influența în Africa, eliminând totodată rolul personal al lui Prigojin.

„Până să înceapă războiul și până la incidentele din Bahmut, rareori am fi scris despre Prigojin – era văzut drept un personaj dubios, nu împotriva guvernului, dar de care era mai bine să nu te-atingi”, afirmă un fost redactor de la o agenția de presă rusească, amintind-și de relațiile sale cu colegii. „Acum e ca și când el nici nu ar fi existat”.

„Redactorii spun: ‚Bine, am relatat despre revoltă, dar acum să revenim la normal, iar Prigojin nu va mai fi niciodată pus în discuție și, cu siguranță, nu la televiziune’”.

Politicienii din Rusia afirmă că acest conflict ar fi putut fi evitat mai devreme dacă Putin intervenea la timp, dacă el nu recunoștea rolul lui Prigojin în război pentru Rusia și dacă nu căuta să răspundă problemelor acestuia.

Putin ar fi putut rezolva problema de mai multă vreme, dar el nu prea înțelege lucrurile astea”, a declarat un apropiat politic care a dorit să își păstreze însă anonimatul. „Nu ar fi trebuit decât să ceară asta cuiva și să-i spună: ‚Te rog, du-te și întâlnește-te cu Prigojin, cheamă-l și spune-i că e extraordinar, că noi îl prețuim, dar că-l rugăm să tacă din gură pentru că, în acest moment, nu dorim conflicte publice’. Dar Prigojin a văzut că îl poate critica pe ministrul apărării fără să pățească nimic, după care a tot înfierbântat lucrurile”.

Misterul dispariției

Pentru unii ruși mai bogați, Prigojin este acum sinonim cu haosul unei posibile lupte pentru putere în Rusia. Kremlinul și susținătorii săi pretind că, de fapt, revolta i-a întărit poziția lui Putin din cauză că ea a demonstrat că, fără el, țara s-ar putea confrunta cu un război civil.

„Când am văzut știrile de sâmbătă, le-am spus gardienilor să se pregătească să apere locul, dacă va fi nevoie”, a declarat pentru Observer un bogătaș din Rubliovka. „Prigojin e nebun – e cel mai rău și e capabil de orice. El pomenește mereu Rubliovka și spune cât de mult urăște cartierul. Probabil că el va veni la noi mai întâi”.

Se presupune că, în ceea ce îl privește, Prigojin e în Belarus, deși el nu a fost fotografiat acolo recent. Dar mulți s-au întrebat cât timp va mai putea el supraviețui?

„M-am gândit de mai multe ori la ce aș scrie dacă ar muri”, a declarat un fost redactor din presa rusă de stat, când a fost întrebat dacă lui Prigojin i s-a pregătit un necrolog. „Îmi închipui că el nu va mai avea mult de trăit”.

sursa: RADOR / theguardian.com