Putin a fost primit ca un superstar rock într-un oraș din sudul Rusiei. Mii de oameni au venit să îl vadă pe liderul de la Kremlin

Președintele Federației Ruse a mers în Daghestan, unde a fost primit ca un superstar de locuitorii din Derbent.

Vladimir Putin a mers în Republica Daghestan într-o vizită de lucru, pe care unii o interpretează ca o încercare de a-și crește popularitatea, la câteva zile după insurecția armată declanșată de Evgheni Prigojin.

Putin visited the Juma Mosque in Derbent, Dagestan.

The Mufti presented the Russian leader with a Koran as a gift. pic.twitter.com/R4HxdH1oxK

