S-a încheiat recensământul din Republica Moldova. Mii de persoane au refuzat să participe

Republica Moldova. S-a încheiat recensământul populației și a locuințelor, ce s-a desfășurat, în acest an, în Republica Moldova. În calcule au intrat aproximativ 2,5 milioane de cetățeni care au fost recenzați, conform datelor puse la dispoziție de autorități.

Au fost și cazuri izolate, dar care au afectat buna desfășurare a acestui recensământ. Recenzorii au fost agresați sau unele persoane nu au vrut să răspundă la întrebări, fără motiv. Toți cei recalcitranți au fost sau urmează să fie sancționați cu amenzi.

S-a finalizat recensământul din Republica Moldova

În cele trei luni de recensământ au fost intervievate 2.448.000 de persoane care au sau nu au reşedinţă în Republica Moldova. Aproape patru mii de cetățeni au refuzat să participe la acest proces național de înregistrare a datelor.

„În total, numărul persoanelor care au refuzat la anumite etape de colecatre a datelor a fost de 10200. Numărul celor care au rămas pe poziţiile sale este de circa 3900 de persoane. Persoanele care nu au participat la recensământ sunt pasibile de aplicarea sancţiunilor. Circa 50 de procese verbale au fost întocmite”, a afirmat Oleg Cara, director la Biroul Național de Statistică.

Gabi Lungu, recenzor, a povestit pentru TVR Moldova că a avut de-a face cu situații mai mult decât dificile în timpul activității care a presupus să bată din ușă în ușă. „Alungată de la uşă este puţin spus, am avut situaţii când au încercat să ne apuce de mâini, să ne tragă, să ne împingă să asmute câinii asupra noastră pentru că aveau şi câini de companie. Au fost cazuri în care aţi fosta agresată verbal sau fizic d-voastră sau chiar colegii? -Da, o spun deschis. Am fost agresaţi şi verbal şi fizic, dar nu am rămas cu sechele.”

Acest proces a reprezentat primul recensământ organizat în format digital, în care datele au fost înregistrate pe tablete digitale. Autoritățile au alocat pentru întreg procesul suma de 329 de milioane de lei, conform sursei citate.