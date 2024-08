S-a creat CSI în laboratoarele CIA? În curând se vor împlini 33 de ani de la implozia URSS. A fost oare un eveniment neașteptat, produs din interior? Dacă citim clasicii în viață se pare că nu...

Fără îndoială, apariția CSI la 8 decembrie 1991 a fost mai mult o invenție creată în laboratoarele CIA decât o creație a establishment-ului sovietic. Pur și simplu, căzând statuia lui Felix Djerzinski din fața faimoasei clădiri de pe Lubianka din Moscova a temutului KGB, nimănui nu-i mai păsa de un viitor comun al spațiului ex-sovietic, în spațiul ex-sovietic..

CSI - știa George Bush Sr. de crearea acestei comunități înaintea lui Mihail Gorbaciov?

Ca să răspundem la această întrebare, trebuie să rememorăm puțin evenimentele. Se știe că atunci cânf Ghenadi Yanaev a ocupat sediul puterii comuniste de la Moscova, Mihail Gorbaciov, Raisa, fiica și ginerele lor, împreună cu nepoțica și gărzile de corp erau la relaxare în Crimeea. Nici măcar televizor nu era la reședința respectivă. Gărzile de corp ale lui au improvizat un fel de radio din câțiva tranzistori, diode și alte componente inclusiv de la stațiile lor de emisie-recepție.

Am citit în tinerețile mele (acum aproape 30 de ani) mai multe referințe despre un autor de analize politice american. Se numește Strobe Talbott, născut la 25 aprilie 1946, la Dayton Ohio. Din tinerețile sale, era prieten cu viitorul lider de la Casa Albă William Jefferson „Bill” Clinton. În anii 80, a fost unul din cei mai bine cotați analiști ai Times pe probleme de politică externă cu accent pe relațiile sovieto-americane. A fost mai presus de toate, corespondent al publicației la Moscova. A fost citat și premiat de „Overseas Press Club Awards” pentru analizele sale.

Strobe Talbott a ajuns în 1993 ambasador special și principal consilier al celebrului Secretar de Stat (Ministru de Externe) Warren Cristopher fix pentru problemele CSI. Din 1994 și până în 2001 a fost Prim-Adjunct al Secretariatului de Stat (Ministerului de Externe) de la Washington. Strobe Talbott susține în scrierile și analizele sale ca demnitar de top al SUA că George Bush Sr, a știut înaintea lui Mihail Gorbaciov că se va crea CSI. Evident, totul pare cât se poate de plauzibil dată fiind căderea regimurilor comuniste din Europa de Est, protestele din statele baltice și alte acțiuni care au prefigurat puciul din august 1991.

CSI - un proiect născut mort

Pur și simplu, puciul lui Yanaev n-a făcut decât să accelereze prăbușirea URSS. Autointitulat conservator, liderul comunist nu a avut nici sprijinul KGB nici al Armatei Roșii. Se știe că încă din primăvara lui 1991, Mihail Gorbaciov scosese trupele blindate în jurul Kremlinului, temându-se de dictatura miilitară.

Pur și simplu, instituțiile sovietice erau inerte. Altfel, cum se explică modul în care Boris Elțin ajunge pe turela unui tanc și ține un discurs anti-sovietic? A fost un fel de scenariu cum fusese și cel cu Ion Iliescu și FSN în seara de 22 decembrie 1989, când striga Caramitru la securiști să nu mai tragă, dar locul unde erau ei, noaptea era luminat cu reflectoare. Păi dacă ăia erau pro-Ceaușescu și revoluționarii anti-Ceaușescu, luminile puse pe ei erau o invitație de genul, „trageți mă dracu în ăștia, cade bine lumina pe ei”... Vladimir Putin era la Leningrad atunci, își amintea că a plâns la căderea URSS. Era locotenent-colonel KGB și ocupa un post la Universitatea din Leningrad, la departamentul pentru relații externe.

Așadar, mă văd nevoit să îi dau dreptate lui Strobe Talbott... Unu, că el știe din interior ce se discutase în spatele ușilor închise, doi că, azi la 33 de ani de atunci, se vede și mai clar că nimeni nu se mai gândea la cum să menții unite republicile unionale. Se proclamau state independente unul după altul, mai degrabă urmau să se amorseze enclavele și exclavele (Transinistria, Nagorno Karabah). Cutremurul din Armenia de la finalul anilor 80 arăta că infrastructura sovietică de reacție era în colaps. Cum fusese și la Cernobîl în 1986,,,

Un citat din Strobe Talbott

Ca să ilustrez mai bine cât adevăr se ascunde în scrierile lui Talbott, voi încheia cu un citat al său din „Time”:

„In the next century, nations as we know it will be obsolete; all states will recognize a single, global authority. National sovereignty wasn't such a great idea after all.”

În traducere, ar suna:

„În secolul următor (XXI n.a.), națiunile așa cum le știm, vor fi demodate; toate statele vor recunoaște o singură, autoritate globală. Suveranitatea națională nu a fost o idee așa grozavă până la urmă”

Așadar, quod erat demonstrandum.... SUA doreau cumva să mențină unitar spațiul ex-sovietic, cel puțin în ultimul deceniu al secolului XX....

