Profesorul Alexandru Rafila, care se află în izolare la domiciliu, a confirmat într-o intervenție televizată că este infectat cu noul coronavirus. Profesorul Rafila, reprezentantul României la OMS, s-a testat pentru depistarea noului coronavirus după ce după ce soția sa a fost confimată cu COVID-19, în urmă cu câteva zile. În cele din urmă, testul PCR a confirmat infecția și în cazul său. El a precizat că se simte bine și nu are probleme de sănătate deosebite.

„S-a confirmat infecţia şi în cazul meu, asta e situaţia. Am infecţia, s-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Sunt ok, după cum puteţi să vedeţi, mă simt bine. Nu am probleme deosebite. Am purtat masca, toata problema a fost legată de contactul cu un coleg (care avea COVID-19), copiii noștri s-au jucat și am mâncat împreună și asta a fost. După câteva zile, am aflat că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg al meu lucrurile se confirmaseră”, a declarat Alexandru Rafila.

Medicul Rafila a candidat pentru PSD la alegerile parlamentare din 6 decembrie, iar în toată această perioadă a participat la mai multe întâlniri la sediul partidului.

Rafila propunerea PSD de premier

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila, este și propunerea social democraților pentru funcția de premier. Decizia a fost adoptată de conducerea partidului într-o ședință care a avut loc joi după amiază. Anunțul a fost făcut de președintele PSD, Marcel Ciolacu, care a precizat că numele lui Alexandru Rafila va fi prezentat la consultările cu președintele Klaus Iohannis, programate să aibă loc luni, la Palatul Cotroceni.

„Cred că este corect ca președintele să accepte ori un guvern minoritar – PSD – condus de profesorul Alexandru Rafila, ori unul de uniune națională, pentru care avem ca propunere de premier aceeași persoană, profesorul Rafila. Este normal ca partidul care a câștigat alegerile să dea și propunerea de premier. Suntem primul partid invitat la Cotroceni și mă voi prezenta la negocieri însoțit de colegii mei, dar nu și de profesorul Rafila, care este în izolare”, a declarat președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a precizat că la consultările de la Cotroceni, profesorul Alexandru Rafila nu va fi prezent.