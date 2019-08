În timpul vizitei unor prieteni de familie, Monica Gabor a publicat o fotografie care ridică multe semne de întrebare. Șatena apare în poză cu un inel care seamănă foarte mult cu o verighetă. Așa că toată lumea s-a gândit că Monica Gabor s-ar fi măritat în secret cu Mr. Pink.

Frumoasa româncă și partenerul ei de viață, Mr. Pink, locuiesc într-o vilă impunătoare din în Malibu, un oraș din statul american California. Irinuca se înțelege de minune cu “tatăl vitreg” și fiul acestuia. Antony și fiica afaceristului de la Izvorani se consideră frați, scrie B1.

De curând, Irina Columbeanu a făcut publice câteva fotografii pe care le-a realizat în casa mamei sale și în grădina minunată a acesteia în timpul ultimei vizite din America. Mulți dintre fanii ei au remarcat felul în care pozezează. “Ești cea mai tare!”, “Îți iubesc părul!”, “Când mai postezi pe YouTube? Mi-e dor de vlogurile tale”, “Bună, draguța în roz ”, “Ești încă in America?” sunt cinci dintre comentariile strânse de cele mai noi poze făcute publice de Irinuca.

Un alt aspect care reflectă maturitatea pe care fiica Monicăi Gabor o are la 12 ani este reprezentat de descrierile pe care le pune la unele dintre pozele pe care le postează. “Beauty begins the moment you decide to be yourself (n..r: Frumusețea începe în momentul în care te decizi să fii tu însuți)♥️” este un mesaj postat recent de fiica afaceristului de la Izvorani.

