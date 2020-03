Fiind doar ei la Castelul Windsor pentru prima dată după Megxit, bunica i-a reproşat lui Harry faptul că nu i-au adus nepotul să-l vadă după atatea luni. Aşadar, micuţul Arhie a fost protagonistul discuţiilor dintre cei doi şi, potrivit surselor, ar fi cerut nepotului său să-l aducă cât mai repede, exprimându-şi dorinţa „că vrea să-l vadă mai des”, pentru că are 93 şi n-ar vrea să piardă ocazia de a se bucura de strănepotul său.

Surse apropiate lui Meghan au spus că decizia de a nu veni cu Archie ţine strict de cheltuieli. Costurile pentru micuț sunt destul de mari, mai ales într-o călătorie atât de lungă unde necesită prezenţa bonei, paza specială pentru el etc. Regina s-a arătat foarte „tulburată”, dar a acceptat până la urmă hotărârea lor.

La celălalt capăt al lumii, între timp, Meghan Markle îşi continuă parcursul său de reintegrare în lumea spectacolului. Va fi invitată la Met Gala, evenimentul monden al anului la New York. Ştirea o dă New York Post citând o sursă proprie.

Ducesa de Sussex va participa fără soţul ei şi va fi prima sa apariţie în mediul businessului după decizia de a renunţa la statutul de membri seniori ai familiei regale britanice pentru a deveni independentă financiar.

Ediţia 2020 a Galei va fi organizată de Costume Institute la Metropolitan Museum of Art şi va avea loc pe 4 mai. Tema acestui an este „About Time: Fashion and Duration” şi va parcurge mai mult de un secol şi jumătate din istoria modei, din 1870 până astăzi…

