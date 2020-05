În prima fază, toată suflarea prezentă a crezut că este vorba despre opt militari de la Regimentul 30 de Gardă Mihai Viteazul, din București. Alții spuneau că sunt jandarmi care au venit să dea onorul înaltul ierarh, decorat cu o decorație a Statului Român, care permitea să fie înhumat cu gardă de onoare.

În cele din urmă, misterul a fost aflat. Cei opt bărbați sunt șase preoți și doi angajați de la o firmă de pompe funebre. Preoții au primit misiunea de a purta trupul ierarhului lor, pe umeri, spre locul de vecin din cimitirul Mănăstirii Sihăstria Putnei.

Unul dintre ei este preotul Bogdan Cojoleancă (foto sus-centru), care este directorul Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava. ”Dumnezeu a îngăduit sa fiu aproape de IPS Pimen, ierarhul iubit al Bucovinei pe ultimul său drum! Dumnezeu sa-L odihnească în pace cu drepții!!

Am avut sufletele pline de bucurie pentru că am fost alături de ÎPS Părinte Pimen până la capătul drumului și, parcă, deși povara aceasta a părut grea pentru unii din pricina căldurii adunate în interiorul acelor combinezoane destul de incomode, mărturisesc că simțeam o stare de mângâiere, aveam un sentiment de împlinire pentru că noi, preoții, am fost cei aleși să trăim acest moment istoric, făcând ascultare cu mare bucurie de IPS Părinte Teofan și de PS Părinte Damaschin, care au rânduit acest lucru. Am simțit că purtăm pe umerii noștri, parcă, toată Bucovina”, a precizat părintele Bogdan Cojoleancă.

Ceilalți cinci preoți sunt preotul Nicolae Cârdei (Parohia Arbore), preotul Constantin Bobu (Parohia Ipotești), preotul Adrian Isache (Parohia Salcea), preotul Ștefan Mihalcea (Parohia Sasca Nouă) și preotul Mihai Cobziuc (Parohia Dărmănești).