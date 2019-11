Cozmin Gușă, revenit de puțin timp în PSD, susține că are planuri mari pentru modernizarea partidului, considerând că este nevoie de un proiect politic la care să fie atrași și intelectuali.

Patronul Realitatea Plus a dezvăluit că poartă discuții cu o serie de oameni importanți, cum ar fi Vasile Dâncu, pe care dorește să ii convingă să se întoarcă în partid și implicit în politică. Cozmin Gușă vrea sa transforme PSD intr-un partid al românilor buni și patrioți.

„Vreau să revin la treaba cu implicarea în politică. Fac demersuri cvasi-cotidiene către Vasile Dâncu că să revină și el și să vedem dacă putem concretriza acest lucru și alți colegi care ar dori să se implice, pentru că altfel noi nu vom putea ieși din acest marasm al dezbaterilor interne de partid, pentru că acolo este un marasm, în fiecare partid”, a spus Gușă, potrivit realitatea.net. El mai susține că vrea să tranforme PSD într-un partid al românilor buni , care să fie omenosi și patrioți.

„E o formă de sacrificiu, dar nu trebuie să-mi plângă nimeni de milă. Eu nedorind să plec din această țară și devenind nerespirabil pentru mine aerul public în România, mi-am dat seama că nu mai am ce face. Și dacă am stat 10 ani ajutându-i pe alțîi să fie, să meargă, acum nu mai am pe cine să ajut. Sunt foarte puțini dintre cei care își asumă și trebuie să faci pasul ăsta, iar proiectul pe care l-am schițat ca un partid al românilor buni: român competent, român omenos, român patriot, asta visez eu la un partid”, a mai spus Gușă.

El consideră că un asemenea proiect politic are nevoie de susținerea intelectualilor .

,,Un asemenea proiect că să poată să aibă succes de implementare, el trebuie să fie desenat și susținut la început de câtre intelectuali care poată să înțeleagă greutatea acestor lucruri, pot să genereze niște proiecte, care să fie urmate și de alțîi, care nu sunt la un nivel intelectual atât de mare, dar înțeleg și doresc la rândul lor.

În niciun caz un astfel de proiect de normalizare a viețîi interne a oricărui partid din România nu poate să fie gândit și declanșat decât de niște oameni, cum sunt cei din această emisiune (n.r. Vasile Dâncu, Vasile Pușcaș, Ioan Bolovan). Noi trebuie să reînvățăm să renunțăm la „ba pe-a mă-ții”, cu delațiunile, cu toate treburile care sunt contraproductive și care inhibă implicarea în viața politică și publică a unor oameni valoroși, dar care nu sunt dispuși să fie mânjiți cu noroi, care nu știu să se bată public.

Fiecare partid ar putea să organizeze săptămânal întâlniri în care să-i convingă pe intelectuali să vină, să militeze o după-amiază pe săptămână în care discută și pun expertiză lor pe masă, după aceea acela care e mandatat să ducă ideile mai departe”, a explicat Gușă.

„Liderii politici post 89 care au eșuat nu au eșuat pentru că au fost incomptenți, dar a fost un sistem extrem de pervers care le-a scos la suprafață și le-a potențat defectele și nu calitățile. La marea majoritate a liderilor s-a întâmplat acest lucru: Adrian Năstase, Traian Băsescu. Un sistem, o mână nevăzută, în loc să le potențeze calitățile, le-a potențat defectele care puteau să fie acoperite de acele calități care erau bune pentru societate”, a declarat Cozmin Gușă.

