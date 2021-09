S-a aflat adevărul despre tatăl campioanei de la US Open! Ce informații au jurnaliștii britanici despre Ion Răducanu

Ziariștii de la The Evening Standard au risipit, însă, și acest ultim mister într-un material dedicat celor care au ajutat-o pe Emma Răducanu să devină o mare campioană.

Un tată blând, dar foarte exigent

Jurnaliștii de la The Evening Standard cred că tatăl român al Emmei Răducanu este cel care i-a insuflat fetei o etică strictă a muncii. Apropiații familiei spun că Ian (Ion) Răducanu este un bărbat blând, dar foarte exigent, care a urmărit cu mare atenție cariera fetiței sale. Sunt zvonuri că ar fi angajat și concediat mai mulți antrenori și că ar fi vrut ca Emma să aibă câte un antrenor pentru fiecare lovitură, exact ca un jucător de golf.

Fostul campion britanic Mark Petchey l-a descris pe Ian Răducanu drept un tip blând și ușor abordabil. „Pentru un antrenor, el reprezintă o provocare. Punctul său de vedere este că antrenorul nu știe neapărat totul. Mi-a lăsat impresia că a înțeles bine nevoile particulare ale fiicei sale. ”

Vecinii au povestit că Emma Răducanu și tatăl ei ar fi jucat tenis pe stradă, în cartierul în care locuiesc, în timpul carantinei. Părinții Ian și Renee nu au putut să-și însoțească fata la US Open din cauza problemelor de viză, dar Emma Răducanu a simțit că se buciră de toată susținerea lor. „Tatăl meu mi-a spus „ești chiar mai bună decât credea tatăl tău”, așa că a fost liniștitor”, a povestit Emma Raducanu după victorie. „Tatăl meu este cu siguranță foarte greu de mulțumit, dar astăzi am reușit”.

Încrederea în forțele proprii e moștenită de la mama chinezoaică

Dacă Ian Răducanu s-a ocupat îndeaproape de pregătirea sportivă a campioanei, mama Renee este cea care i-a transmis forța psihică de a trece peste toate obstacolele.

„Încrederea în forțele proprii vine dintr-o credință interioară. Mama mea are origini chinezești. Ei au o mare încredere în ei înșiși. Nu că ar spune tuturor cât sunt de buni, dar cred asta în sinea lor,” a mărturisit Emma Răducanu ântr-un interviu acordat Vogue.

Ziariștii britanici spun că atît Renee, cât și soțul ei Ian lucrează în domeniul finanțelor, ceea ce și-a pus ampreunta asupra abordării perfecționiste pe care fiica lor o are în legătură cu tenisul. „Au fost insistenți într-o oarecare măsură”, a mărturisit adolescenta despre părinții ei. „Nu doar în tenis, ci în toate. Cred că am dezvoltat această mentalitate încă de la o vârstă fragedă”, notează The Evenig Standard.