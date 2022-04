S-a aflat adevărul despre Anamaria Prodan! Nu s-a mai ascuns. Dan Alexa a dat toate detaliile

După episodul în care Anamaria Prodan l-a lovitat pe Dan Alexa, acesta a încercat să o protejeze pe impresară și să nu spună detalii despre relația lor. Antrenorul celor de la CSM Reşiţa (Liga 3) a oferit cel mai așteptat răspuns.

Dan Alexa a debutat cu o remiză pe banca celor de la Astra Giurgiu, 2-2 pe teren propriu cu FC Botoșani. Haosul a început după ce Anamaria Prodan a văzut că antrenorul este așteptat de o domnișoară. Aceasta nu a mai stat pe gânduri și i-a dat un pumn, iar camerede luat vederi au văzut tot. Scandalul nu s-a oprit aici, cei doi s-au certat și în vestiar.

„Nu mai știu ce-a fost! Vă zic adevărul. Nici nu mai știu.A fost o situație în care, ca bărbat, e foarte greu să reacționezi. Și bine că n-am ripostat. Am înțeles-o pe Ana, dar până la un punct. Dar a trecut”, a spus Dan Alexa.

După controvesatul incident, internauții, dar și nume grele din fotbalul românesc au dedus că Anamaria Prodan îl înșală pe Laurențiu Reghecampf cu Dan Alexa. Acesta nu a dorit să lase lucrurile așa și a oferit un răspuns pe măsură.

Relația dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa

„Ce întrebare e asta? A fost foarte mult respect și ea m-a ajutat foarte mult. Mai ales la Călărași, unde a adus mulți jucători, a adus și bani. Apoi m-a dus la Astra. Ea e genul de impresar care se implică total. Nu sunt nici de partea ei, nici a lui Reghecampf, divorțul e problema lor. Au probleme, ei știu cel mai bine ce e acolo. Îmi pare rău că au ieșit lucruri foarte urâte în presă.

Dar, ca părere personală, ar trebui să își spele lucrurile în familie! Este și acum impresarul meu, dar am cam rupt legăturile. Ea are problemele pe care le are, eu îmi văd de treabă în Liga 3. E cam greu să mă ajute cu ceva. Jucătorii de la echipă eu i-am adus”, a spus Dan Alexa în emisiunea lui Ovidiu Ioaniţoaia.

Dan Alexa a recunoscut că are o relație specială cu mama copilului său, dar nu a putut ascunde nici că o nouă femeie a apărut în viața sa.

„Am două fete pe care le iubesc enorm, am o relație bună cu fosta mea soție, dar și cu fetele mele. Încerc să mă implic cât mai mult, pentru că așa e normal. Am o altă relație și un băiețel”, a mai spus Dan Alexa.