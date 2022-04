S-a aflat adevărul despre aceste pensii! Dezvăluirea care va stârni un scandal imens: „Suntem ZERO în raport cu civilul!”

Pensii speciale. Dacă un angajat civil din România beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu patru luni de zile la fiecare an lucrat în „condiții deosebite”, agenții de poliție și militarii au parte de această facilitate doar după minimum șase ani lucrați în astfel de circumstanțe, a arătat șeful organizației din județul Olt a Sindicatului Polițiștilor din România „Diamantul”.

Mai mult decât atât, spre deosebire de angajații români civili, polițiștii și militarii beneficiază de doar trei luni de zile reducere la vârsta de pensionare. Prin urmare, „cum se face că noi suntem considerați speciali?”, s-a întrebat, retoric, șeful sindicatului de polițiști Liviu Pătru.

Pensiile speciale. Polițiștii și militarii, cei mai dezavantajați

„Sincer, mă întreb dacă nu cumva noi (polițiștii și militarii) nu suntem „cei mai” oropsiți dintre angajații români (cel puțin în raport cu cei din mediul privat).

Și noi, dar și civilii care lucrează în „condiții speciale”, beneficiem de 6 luni la an (ca reducere din vârsta standard de pensionare). Perfect normal până aici! Însă diferența apare în cazul „condițiilor deosebite” (fosta grupă 2 de muncă). Civilii beneficiază de 4 luni la FIECARE an lucrat în condiții deosebite, în timp ce noi (militarii și polițiștii) NU beneficiem de această facilitate! Noi „beneficiem” de doar… 3 luni la fiecare an lucrat în grupa 2, CU CONDIȚIA (!) să lucrăm MINIM 6 ANI în această grupă!

Și, cu toate astea, noi suntem considerați ca fiind beneficiari de pensii „SPECIALE”, în timp ce civilii nu!”, a arătat Liviu Pătru, îndemnând românii să citească cu atenție prevederile Legii 223/2015, respectiv art 21 alin.1, lit. a și, în contrapartidă… prev. Legii 263/2010, art.55 -tabelul 1, privind sistemul unitar de pensii.

Șeful sindicatului de polițiști Olt: „Suntem ZERO în raport cu civilul”

„Cum se face ca noi suntem considerați „speciali” în condițiile în care civilii beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 4 luni LA FIECARE an lucrat în „condiții deosebite”, în timp ce noi „cei considerați beneficiari de pensii speciale”, avem doar …3 luni (reducere) la fiecare an lucrat în condiții deosebite, DAR după MINIM 6 ani lucrați în această grupă ?!

Cu alte cuvinte, dacă noi am lucrat 5 ani, 11 luni și 29 de zile în condiții de muncă deosebite NU BENEFICIEM de nicio reducere din/de la vârsta standard de pensionare! Practic, suntem ZERO în raport cu civilul care a lucrat fix aceeași perioadă și care civil… la 5 ani și 11 luni vechime în „condiții deosebite”, are deja o „reducere” de 1 an și 8 luni din/de la vârsta standard de pensionare.

Întrebare: cine e „special” și cine nu?”, a transmis liderul organizației Olt a Sindicatului Polițiștilor din România „Diamantul”, Liviu Pătru, într-un mesaj publicat pe Facebook.