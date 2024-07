Social Rută alternativă pentru trecerea graniței către Grecia și Turcia. Este în apropiere de București







O rută alternativă pentru trecerea graniței către Bulgaria, care să evite podul Giurgiu-Ruse, este cea de la Zimnicea. Turiștii spun că se trece ușor, doar trebuie să știți programul bacului pentru a vă încadra. ”Eu personal, am folosit ultima cursă, in jur de 20:30 am terminat transferul către Bulgaria și de acolo, am ajuns: la fix pentru primul Ferry spre Thassos (5:30 ).

Pentru Istanbul la fel, 5:00 - 6:00 și nu prinzi nici nebunia din Istanbul. Puțin disconfort că nu prea ai ce face în Istanbul până la 10:00 , dar eu am avut noroc mereu.

Rută alternativă, preferată de unii turiști

Și cu 30-40 de euro am primit camera de la ora aia și m-am odihnit până la prânz! Pentru Corfu / Lefkada, la fel ajungi la prima oră a dimineții, avantaj aici ca ai aproximativ 150 de km de drum național. Apoi ai autostradă pana la destinație - mai e o porțiune de 15-20 de km înainte de ieșirea din Bulgaria de DN.

Dacă nu or fi terminat lucrările la autostradă”, a explicat un turist. ”Din Giurgiu se ajunge in 40 -50 de minute in Zimnicea. Din București se face cam 1:20 / 1:40 ore , in funcție de trafic, prin DN 85 ( pe Giurgiu ) sau prin DN 75 ( Alexandria ). Iar din Pitești se merge prin DJ 504 ( Costești - Alexandria ) - 2:00 până la Zimnicea”, a explicat un alt turist care a folosit traseul.

Drumul se scurtează cu 140 de kilometri

Potrivit site-ului Primăriei Zimnicea, programul bacului în sensul de mers către Bulgaria începe la 08.30. Acesta circulă din două în două pre până la 20.30. În sensul invers bacul circulă de la 07.00 până la 19.00 din două în două ore.

Potrivit informațiilor din spațiul public, ruta scurtează drumul spre Turcia și spre anumite locații din Grecia. În ceea ce privește Turcia, drumul s-ar scurta cu 140 de kilometri în comparație cu drumul pe la Giurgiu-Ruse.