Rușii care fug de mobilizare prinși în capcană. Autoritățile înființează un centru de recrutare la granița cu Georgia. Video

Ministerul de Interne din Osetia de Nord a anunțat că un birou mobil de înregistrare și înrolare militară va fi instalat în curând la punctul de trecere al frontierei Verkhny Lars, la granița cu Georgia.

O înregistrare video prezintă un convoi de camioane militare care se îndreaptă dinspre Vladikvkaz, capitala Osetiei de Nord, spre acest punct de frontieră. Se presupune că acestea transportă echipamentele militare ce vor fi împărțite viitorilor recruți. Numeroși ruși încearcă să fugă în Georgia ca să nu fie încorporați și trimiși pe frontul din Ucraina.

Zona s-a aglomerat imediat după anunțul făcut de Vladimir Putin, miercuri, cu privire la mobilizarea parțială a rezerviștilor. În ultimele zile, pe rețelele de socializare au apărut mai multe clipuri cu cozi imense de mașini, pe câte trei rânduri, așteptând să treacă prin punctele de frontieră, în Georgia. De asemenea, numeroși bărbați, de vârsta recrutării, au fost filmați înaintând pe jos, către graniță.

Până în prezent, ministerul de Interne din Osetia de Nord a permis cetățenilor ruși să treacă granița cu Georgia pe jos, prin punctul de frontieră Verhnii Lars. Circa 5.500 de vehicule din Osetia de Nord aşteaptă să treacă punctul de frontieră, printre care 3.600 de autoturisme şi 1.900 de camioane, iar 600 dintre ele se află deja la punctul rutier Verhnii Lars.

⚡️ A column of #russian military equipment is moving from #Vladikavkaz towards the #Georgian border. They are going to open a mobilization point for the #russians . pic.twitter.com/4SIolAFrxW

Generalul-locotenent Andrei Sergheev, șeful Ministerului de Interne al republicii, a precizat că traficul este „în creștere serioasă” la vamă. Drept urmare, oficialul din Osetia de Nord a anunțat, într-un comunicat de presă citat de Komerssant, că la vamă „situația rămâne extrem de tensionată, ceea ce necesită măsuri suplimentare în ceea ce privește asigurarea securității cetățenilor”.

„În pofida măsurilor luate (…) situaţia continuă să fie extrem de tensionată, ceea ce impune nevoia de a se lua măsuri suplimentare în ceea ce priveşte organizarea securităţii cetăţenilor. În acest scop, dar şi pentru a reduce riscurile de comportament ilegal şi de sporire a situaţiilor conflictuale, participanţii (la reuniune) au decis să permită cetăţenilor să traverseze frontiera pe jos (şi au adoptat) o serie de măsuri suplimentare de ordin public şi securitate rutieră”, a menţionat Ministerul de Interne din Osetia de Nord.

Peste 37.000 de vehicule şi cel puţin 115.000 persoane au traversat în ambele direcţii punctul de trecere Verhnii Lars, ceea ce reprezintă o creştere de 23,3% a traficului comparativ cu datele înregistrate săptămâna trecută, potrivit TASS.

#Negative #mobilization: this is how a huge traffic jam of #Russians on the border w. #Georgia looks like

From the side of #Vladikavkaz, cars, trucks, buses w. men of military age drive in three rows, even taking over the lanes of oncoming traffic.

Just as planned.. 🤣🤣 pic.twitter.com/GZqcYLb5GM

