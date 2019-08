Două porturi iraniene – Bushehr în sud și Chabahar în sud-est – vor deveni baze ale Marinei Ruse, ce vor deservi inclusiv submarine nucleare, relatează site-ul OilPrice, care citează surse de rang înalt din Teheran.

Orașul Bushehr va servi, de asemenea, ca bază unde forțele aeronautice ruse vor putea staționa avioane de vânătoare Su-37 și Su-57. Se are în vedere, de asemenea, posibilitatea de a trimite și un contingent de trupe ruse acolo, inclusiv membri ai forțelor speciale, care vor fi acolo sub același pretext folosit în Siria și Liban: se vor afla acolo în calitate de „consilieri” tehnici pentru armata iraniană.

Un memorandum privind cooperarea militară sporită dintre Statul Major General al Forțelor Armate Iraniene și Ministerul rus al Apărării va servi drept bază legală pentru înființarea de către Rusia a acestui nou avanpost permanent din Orientul Mijlociu, în imediata vecinătate a aliaților cheie ai SUA din regiune.

Semnarea documentului a fost anunțată pe 29 iulie de Hossein Khanzadi, comandantul marinei militare iraniene, după ce a vizitat orașul Sankt Petersburg pentru a participa la sărbătorirea Zilei Marinei Ruse.

În plus față de cooperarea militară, Teheranul va primi asistență financiară de la autoritățile de la Moscova, ca parte a acordului. Asistența va include investiții în dezvoltarea câmpurilor petroliere abandonate de companiile occidentale ca urmare a sancțiunilor economice, susțin sursele site-ului OilPrice.

Deși încercările anterioare ale Rusiei de a colabora cu Iranul nu au reușit, iar Moscova și Teheranul sunt încă în dispută privind drepturile de exploatare a gazelor din Marea Caspică, acordul este susținut de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și de liderul suprem, Ayatollahul Khamenei.

