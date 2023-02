Rusia și-a petrecut anul trecut modernizând mii de adăposturi antiatomice din epoca sovietică, potrivit unui raport. Putin se teme de un atac pe teritoriul său

Rusia a reparat și modernizat mii de adăposturi antiatomice din epoca sovietică în ultimul an, de când a invadat Ucraina, au declarat actuali și foști oficiali pentru The Moscow Times.

Kremlinul a ordonat inspecții și reparații ale adăposturilor antiaeriene din întreaga țară în februarie 2022, în aceeași lună în care Rusia și-a lansat invazia, lucrările fiind încă în curs de desfășurare, a declarat un actual oficial rus pentru publicație.

„Decizie de a inspecta rețeaua de adăposturi antiaeriene a fost luată de guvern în primăvară”, a declarat oficialul, adăugând că ordinul a venit de la ministere, inclusiv de la Ministerul pentru Situații de Urgență și Ministerul Apărării.

Alți actuali și foști oficiali au confirmat activitatea pentru The Moscow Times, care a văzut, de asemenea, licitațiile guvernamentale pentru modernizarea adăposturilor antiaeriene.

Pregătiri după propriile amenințări

Modernizările au loc în condițiile în care președintele rus Vladimir Putin a avertizat, în repetate rânduri, că va exista o ripostă în cazul în care orice loc din Rusia va fi vizat din punct de vedere nuclear. De asemenea, a pus forțele nucleare ale țării sale în stare de alertă maximă.

Lucrările la adăposturi s-au desfășurat în liniște, fără niciun anunț public. Se pare că autoritățile cheltuiesc sute de milioane de ruble – echivalentul a milioane de dolari – a relatat The Moscow Times.

Mii de adăposturi care nu au mai fost folosite de zeci de ani sunt puse în stare de funcționare.

De asemenea, publicația a indicat și alte rapoarte media care arătau că autoritățile cheltuiesc sume mari pentru adăposturile din întreaga țară.

Unele orașe nu au suficient spațiu de adăpost pentru populația lor, a adăugat acesta, arătând un raport care a precizat că oficialii din orașul Petrozavodsk, situat în nordul țării, au avertizat în ianuarie că adăposturile publice de acolo ar putea găzdui doar o optime din locuitorii orașului.

În timp ce Ucraina s-a angajat în repetate rânduri să nu lovească teritoriul rusesc, spunând că vrea doar să-și protejeze propriul teritoriu, Putin a avertizat că Rusia ar putea fi ținta unor atacuri și că va riposta în caz contrar.

NATO și Occidentul cer Ucrainei să nu atace ținte din Rusia

Aliații Ucrainei, care aprovizionează țara cu arme din ce în ce mai sofisticate, au cerut, de asemenea, asigurări din partea Ucrainei că nu va folosi aceste arme pentru a lovi teritoriul rusesc.

Între timp, Putin a amenințat în repetate rânduri că va folosi arme nucleare dacă va fi provocat, stârnind proteste și condamnări din partea SUA.

Este posibil ca Putin să se pregătească pentru o astfel de eventualitate și pentru orice repercusiuni, sau cel puțin să încerce să își asigure oficialii și civilii că Rusia este pregătită.

Putin a descris invazia din Ucraina ca fiind necesară pentru a împiedica Occidentul din a ataca Rusia.

