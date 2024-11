Rusia, mulțumită de rezultatul alegerilor din SUA.Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei,Dimitri Medvedev, a spus că rivala lui Donald Trump, Kamala Harris, este terminată după rezultatulor alegerilor din SUA.

„Kamala este terminată… Las-o să continue să râdă infecțios. Obiectivele Operațiunii Militare Speciale rămân neschimbate și vor fi atinse”, este mesajul transmis de vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, postat pe rețeaua X, la scurt timp după încheierea discursului republicanului.

Medvedev a spus că o victorie a lui Donald Trump în alegerile din SUA ar fi probabil o veste proastă pentru Ucraina. El a spus că acesta are o calitate foarte utilă pentru Rusia.

Kamala is finished... Let her keep cackling infectiously. The objectives of the Special Military Operation remain unchanged and will be achieved.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 6, 2024