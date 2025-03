Misiune comună ruso-americană pe Marte. Elon Musk, invitat să fie maestru de ceremonii

Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran al Rusiei, care a fost prezent la discuțiile dintre Washington și Moscova din Arabia Saudită pe 18 februarie, a propus ca Elon Musk, aliat al președintele american Donald Trump, să organizeze o misiune comună ruso-americană pe Marte, în anul 2029.

„Mințile și tehnologiile noastre ar trebui să servească gloriei umanității, nu distrugerii ei”, a scris Dmitriev, pe platforma X.

Elon Musk a anunțat anterior că la sfârșitul anului 2026 compania sa ar vrea să trimită o navă stelară pe Marte, echipată cu un robot umanoid Optimus. Potrivit lui Musk, în cazul în care misiunea va fi un succes, aterizarea primilor astronauți pe Marte ar putea avea loc în 2029, însă data cea mai probabilă pentru acest eveniment este 2031.

🚀 2025 is the 50th anniversary of the first international spaceflight: the Apollo-Soyuz mission 🇷🇺🇺🇸🤝.

Shall 2029 be the year of a joint US-Russia mission to Mars, @elonmusk?

Our minds & technology should serve the glory of humanity, not its destruction. #SpaceForPeace https://t.co/3tvMiPnAu3 pic.twitter.com/a9L5hwq68L

— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) March 15, 2025