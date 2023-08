Rusia folosește o nouă superarmă. Potrivit jurnaliștilor de la Wall Street Journal, citați de știridinrusia, armata rusă a început să folosească o nouă armă.

Acesta se numește ”Zemledelie” (cultivarea pâmântului – n.n.) și este capabilă să mineze terenul de la o distanță sigură pentru a nu fi lovit de inamic.

„Ele sunt capabile să amplaseze câmpuri de mine la o distanță de cinci până la cincisprezece kilometri. Este doar unul dintre sistemele folosite de ruși pentru a împânzi literalmente câmpurile cu mine”, se arată în articol citat.

Acestă nouă arma îi încetinește pe soldații ucraineni care se trezesc peste noapte, cu zone întregi minate. Din acest motiv, avansul armatei ucrainene este redus considerabil, deoarece aceste zone minate nu pot fi parcurse de blindate.

Principiul de funcționare al sistemului „Zemledelie” este similar cu cel al lansatoarele de rachete multiple. Sistemul permite înregistrarea pe o hartă electronică a coordonatelor de impact.

În cele 18 luni de război, armata rusă nu și-a modificat strategia de luptă, care datează din perioada Uniunii Sovietice.

Din acest motiv, soldații ucraineni reușesc să distrugă un număr important de blindate de luptă. Așa s-a întâmplat și acum câteva zile, în zona Klishchiivka, la sud de Bahmut.

Klishchiivka, Ukrainian forces tracked and then ambushed a Russian armored assault with a massive quantity of drone-spotted HE and DPICM cluster munition artillery fire. pic.twitter.com/IjgOAHbST0

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 21, 2023