Rusia folosește gaze interzise în Ucraina. Putin nu ține cont de convențiile internaționale

Rusia folosește gaze lacrimogene, interzise, pe fronturile din Ucraina. Acestea sunt lansate asupra militarilor Kievului din drone sau prin proiectile de artilerie. Este vorba despre gazul CS, cunoscut și ca gaz lacrimogen, folosit la dispersarea protestatarilor. Substanța este foarte inflamabilă și poate provoca probleme mari în tranșee.

Ucraina acuză armata lui Vladimir Putin că utilizează explozibili ce conțin substanțe interzise prin convențiile internaționale. Soldaţii ucraineni aflaţi în tranşee sunt atacați astfel, a anunţat duminică Statul major al armatei ucrainene, citat de DPA. Conform sursei citate, ar fi vorba despre explozibili ce conțin gaz iritant CS, cunoscut şi ca gaz lacrimogen.

Aceste proiectile sunt lansate de Rusia din drone sau de artilerie asupra soldaților ucraineni. Oficialii de la Kiev susțin că, de la începutul războiului, au fost consemnate 626 de cazuri. Un număr de 51 de asemenea atacuri au avut loc în ultimele zile, de la 1 ianuarie. Soldații ucraineni au povestit la CNN despre experiențele lor cu aceste gaze.

„La început am văzut fum. Am fugit din tranșee și gazul a luat foc brusc. Tranșeele erau în flăcări. Acest gaz arde, te orbește, nu poți respira, îți coboară imediat pe gât. N-am avut nici măcar o secundă la dispoziție”, a declarat un soldat ucrainean.

Un medic militar a confirmat nouă incidente separate de folosire a acestei arme de către Rusia, în jurul orașului Orihiv. Medicul militar a relatat pentru CNN că este un gaz caustic și inflamabil care se aprinde imediat. Acuzaţiile ucrainene nu au putut fi verificate în mod independent, menţionează DPA.

Folosirea unor astfel de gaze lacrimogene, în teatre de război este interzisă de Convenția ONU privind Armele Chimice. Documentul a fost semnat și de Rusia, dar acest lucru nu o împiedică să le folosească.

Potrivit Institutului american pentru studiul războiului (ISW), soldaţii ucraineni sunt dotaţi cu echipament de protecţie împotriva armelor chimice, biologice și nucleare. În aceste condiții, având în vedere că sunt dotați cu măști de gaze, nu sunt afectați foarte grav.

Pe de altă parte, purtarea măştii de gaze este incomodă în timpul luptelor.

„Even the smallest person can change the course of the future.”

J. R. R. Tolkien

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to January 14, 2024. pic.twitter.com/Y2QAeYeE7Y

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 14, 2024