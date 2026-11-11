Rusia a anunțat că a doborât 92 de drone în regiunea Leningrad, din nord-vestul țării, în cursul dimineții de miercuri, 11 noiembrie 2026, potrivit Reuters.

Guvernatorul Aleksandr Drozdenko a transmis informația pe Telegram, în contextul intensificării atacurilor cu drone asupra infrastructurii strategice rusești și al unor noi încercări diplomatice de a opri războiul din Ucraina.

Regiunea Leningrad are o importanță economică majoră pentru Rusia, deoarece găzduiește porturile Ust-Luga, Primorsk și Vysotsk, prin care sunt realizate exporturi de petrol și cereale pe Marea Baltică. Tot aici se află și rafinăria Kirishi, una dintre cele mai mari unități de procesare a petrolului din țară.

Cele trei porturi menționate de guvernator, Ust-Luga, Primorsk și Vysotsk, sunt puncte importante pentru comerțul exterior al Rusiei. Prin intermediul lor sunt transportate petrol, produse petroliere, cereale și alte mărfuri către piețele internaționale.

Atacurile asupra acestei regiuni pot avea consecințe asupra infrastructurii energetice și logistice rusești. Rafinăria Kirishi, administrată de compania Surgutneftegaz, este un alt obiectiv important. Potrivit Reuters, aceasta este a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia.

Incidentul de miercuri vine după un atac cu drone produs luni, când o dronă a lovit rafinăria Kirishi și a provocat un incendiu. În același context, o femeie a murit în regiunea Leningrad, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

O relatare Reuters publicată ulterior, miercuri dimineață, a adus informații suplimentare despre amploarea atacului. Potrivit guvernatorului Aleksandr Drozdenko, numărul dronelor doborâte în regiunea Leningrad a ajuns la 150, față de cele 92 anunțate inițial.

În aceeași actualizare, oficialul rus a declarat că un atac cu drone a provocat un incendiu în zona portului Ust-Luga, de la Marea Baltică. Trei muncitori au fost răniți, iar o centrală electrică a fost scoasă din funcțiune în urma atacului. Nici aceste informații nu au putut fi confirmate independent de Reuters la momentul publicării.

Ukraine struck Russia’s strategic Ust-Luga port in a massive overnight drone attack on Nov. 11, sparking a fire and shutting down a transformer substation. Russian authorities claimed to have intercepted 150 drones across the Leningrad region. https://t.co/rySeGWEVgT https://t.co/lUmzbaqwHl — KyivPost (@KyivPost) November 11, 2026

Ust-Luga este unul dintre cele mai importante terminale maritime ale Rusiei pentru exporturile de petrol, produse petroliere și cereale. Un incident care afectează activitatea portului poate avea implicații asupra operațiunilor logistice și comerciale din regiune.

Atacurile cu drone au generat îngrijorări și în statele vecine Rusiei. Letonia, Lituania și Estonia au emis avertizări privind amenințarea reprezentată de drone, iar autoritățile din Finlanda au introdus restricții temporare și parțiale asupra spațiului aerian și activităților maritime.

În zilele precedente, Letonia și Lituania le-au cerut locuitorilor să se adăpostească în urma unor avertizări privind drone neidentificate care ar fi pătruns în spațiul lor aerian dinspre Rusia sau Belarus. Potrivit informațiilor transmise de Reuters, avioane de vânătoare ale apărării aeriene NATO au fost activate.

Evoluțiile arată că incidentele cu drone din apropierea granițelor rusești au implicații care depășesc zona conflictului direct dintre Moscova și Kiev. Statele de pe flancul estic al NATO urmăresc riscurile pentru securitatea propriului spațiu aerian.

În Ucraina, un atac cu drone a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică în anumite zone din orașul Krivoi Rog, situat în centrul țării. Localitatea este un important centru industrial și orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

Evenimentele au loc în timp ce Statele Unite încearcă să obțină progrese în negocierile dintre Rusia și Ucraina. Reprezentanții celor două țări s-au întâlnit la Abu Dhabi pentru primele discuții de pace din ultimele nouă luni, negocierile fiind programate să continue miercuri, 11 noiembrie.

Reluarea contactelor diplomatice are loc într-un moment în care atacurile asupra infrastructurii energetice și logistice continuă să afecteze ambele țări. Situația din regiunea Leningrad adaugă o nouă dimensiune acestor tensiuni, având în vedere importanța porturilor baltice pentru economia rusă.

Informațiile disponibile indică o intensificare a atacurilor cu drone asupra regiunii Leningrad, unde se află obiective importante pentru exporturile energetice ale Rusiei. Cifrele comunicate de guvernator au fost actualizate pe parcursul dimineții, de la 92 la 150 de drone doborâte.

Deocamdată, bilanțul și detaliile privind pagubele se bazează pe declarațiile autorităților ruse și nu au fost verificate independent de Reuters.