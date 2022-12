Rusia acuză Statele Unite că au „înrobit” Uniunea Europeană și îl acuză pe Papa Francisc

Potrivit afirmaţiilor sale, infrastructurile ucrainene, ținta tirurilor masive de rachete de la începutul lunii octombrie și care au lăsat aproape jumătate din țară fără electricitate, „oferă potențial de luptă forțelor armate ucrainene, batalioanelor naționaliste. Atacurile sunt efectuate cu arme de înaltă precizie”. „Sunt dezactivate și instalațiile energetice de care depinde funcționarea Armatei ucrainene și de care depinde livrarea unei cantități uriașe de arme pe care Occidentul le furnizează Ucrainei pentru a-i ucide pe ruși”, a punctat șeful diplomației ruse.

În opinia sa, condamnările unor astfel de bombardamente de către guvernele și presa din Occident uită acțiunile SUA și ale Alianței Atlantice împotriva altor țări. „Comparați isteria dezlănțuită acum în mass-media occidentală cu ceea ce s-a întâmplat când Statele Unite au bombardat Irakul”, a spus Lavrov, înainte de a afirma că „în fosta Iugoslavie, NATO a bombardat și un centru de televiziune din Belgrad pe motiv că a servit propagandei de război a inamicului”.

„Acum, ceea ce se întâmplă înseamnă că NATO se întoarce la acele priorități conceptuale care au fost dezvoltate acum 73 de ani, în vremea Războiului Rece. Nimic nu s-a schimbat: vor să-i țină pe ruși în afara Europei. Americanii au înrobit deja toată Europa și îi țin sub control nu numai pe germani, ci întreaga Uniune Europeană”, a spus ministrul rus de Externe.

În opinia sa, „Statele Unite trăiesc acum în detrimentul Europei și vor beneficia de criza economică și energetică în care” a căzut Bătrânul Continent. „Vor vinde gaz Europei de patru ori mai scump decât gazul rusesc pe care îl cumpăra înainte (…) și vor aloca sute de miliarde de dolari subvenții industriei lor pentru a îndepărta investitorii din Europa și a o dezindustrializa”. Lavrov consideră că Washingtonul „încearcă să construiască securitate fără Rusia și Belarus. Nu avem nevoie de acest tip de securitate. Întreaga securitate a Europei constă în faptul că s-a supus complet Statelor Unite (…) al căror plan este să epuizeze stocurile de arme ale Europei pentru a le vinde pe ale sale”.

Ministrul rus consideră că „acest instinct de bază, care nu a dispărut niciodată de la americani sau alți membri NATO, explică cursul spre extinderea nesăbuită a acestui bloc militar, care a devalorizat și semnificația principală a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa – OSCE – ca instrument colectiv de garantare a securității egale și indivizibile”. Lavrov afirmă că Occidentul, și în special Statele Unite, „încearcă de mulți ani să obţină o preluare a OSCE”.

Discursul lui Lavrov a avut loc într-un moment în care miniștrii de Externe OSCE se întâlneau joi şi vineri în orașul polonez Lodz. „Decizia Poloniei, care prezidează în prezent OSCE, de a refuza participarea ministrului de externe Serghei Lavrov la reuniunea ministerială a organizației de la Lodz din 1 și 2 decembrie este fără precedent și provocatoare”, a declarat Ministerul de Externe al Rusiei într-un comunicat emis pe 19 noiembrie.

Varșovia s-a justificat, explicând că delegația rusă nu ar trebui să „includă persoane sancționate de Uniunea Europeană după agresiunea ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei din 24 februarie”, cu referire directă la Lavrov, care a acuzat, joi, și Misiunea Specială de Supraveghere a OSCE în Ucraina că „adună informații, cooperează cu serviciile secrete occidentale, transmite informații armatei ucrainene și ajută la reglarea fină a focului asupra pozițiilor miliției din Donețk și Luhansk”. Potrivit relatării sale, OSCE a furnizat Kievului şi „informații de la camerele sale de supraveghere de lângă linia frontului”.

În legătură cu eventualele discuții de pace, șeful diplomației ruse a subliniat că „atunci când suntem acuzați că am solicitat în mod constant un fel de negociere pentru a câștiga timp pentru a aduna forțe suplimentare pentru operațiunea militară specială, acest lucru este în același timp ridicol și regretabil, pentru că oamenii mint, mint făţiş. Nu am cerut niciodată negocieri, dar am spus mereu că dacă cineva are interes într-o soluție negociată, suntem gata să ascultăm”.

Lavrov l-a atacat și pe Papa Francisc, care i-a numit „cruzi” pe soldații ceceni și buriați care luptă în Ucraina. „Recent, a existat o afirmație foarte de neînțeles , deloc creștină, care indică două naționalități ruse dintr-o anumită categorie de la care se pot aștepta atrocități în timpul luptei (…) ceva care pune sub semnul întrebării autoritatea Sfântului Scaun”, notează abc.es

Pe scurt, într-o aparentă insinuare în vederea începerii unui nou proces de negociere cu Casa Albă, Lavrov a asigurat că țara sa „este pregătită să reia dialogul cu Statele Unite, dar numai dacă Washingtonul își va demonstra disponibilitatea de a discuta proiecte despre garanții de securitate și își dă seama de greșelile sale. „Dacă interlocutorii noștri occidentali își acceptă greșelile și își exprimă disponibilitatea de a reveni la discuția documentelor pe care le-am propus în decembrie, cred că ar fi pozitiv”, a adăugat el.

În decembrie 2021, Ministerul rus de Externe a publicat proiecte de acorduri propuse „cu privire la garanțiile de securitate” cerute de Kremlin. Ruşii au propus să se pună capăt expansiunii NATO, excluzând prezența militară a Alianței în Ucraina, Asia Centrală, Transcaucazia și Europa de Est și interdicţia ca Ucraina să adere la acest bloc militar occidental. Atunci nu a existat un acord și, așa cum repetă Moscova iar şi iar, respingerea de către Occident a cererilor sale a dus la conflictul actual din Ucraina.