Oricum ar privit omul, precum indiferent de faptul că uneori se explică și se spune că modul în care au fost planificate pregătirile datează încă din 2021, coincidențele cu războiul, locația și tema sunt atât de multe, încât este mai mult decât evident că nu există nimic întâmplător aici. Precum și faptul că este mai mult decât evident cine este singurul inamic posibil și că doar Rusia se potrivește acestui profil.

Și cum altfel. Să luăm aici unul dintre exercițiile în cauză, în care Bulgaria, SUA și România s-au antrenat pentru luptă în zona de coastă. Potrivit versiunii oficiale, forțele speciale pentru operațiuni maritime ale celor trei țări au sporit „interoperabilitatea, pregătirea individuală și colectivă a celor implicați”. De asemenea, s-a precizat în mod explicit că se elaborează „tactici, tehnici și proceduri de planificare și desfășurare a operațiunilor de îmbarcare, aterizare de pe un elicopter prin diverse metode, antrenament de incendiu la distanțe scurte și extrem de scurte, precum și acțiuni speciale în zona de coastă”. Explicațiile pentru celelalte exerciții similare au fost aceleași, cu adăugarea faptului că practicau respingerea unui desant maritim, protejarea unei zone de coastă, reflectarea unui atac.

În orice caz, însă, Rusia nu numai că a permis extinderea NATO prin războiul din Ucraina, ci în practică a adus Bulgaria în Alianță nu numai în teorie, ci și în practică, făcând-o un adevărat stat membru. Pentru că, până în acel moment, apartenența Bulgariei a constat în principal în întâlniri de protocol, câteva exerciții la Ceșneghirovo și Novo Selo, poliție aeriană cu Eurofighter EF-2000 Typhoon II spaniole, ori olandezul F-35, dispute despre cât de exact ar trebui să fie bugetul militarilor ca procent din PIB, sosirea din când în când a până la 250 de militari americani, trecerea prin țară a unui general american sau european.

Acum, însă, la 18 ani de la primirea ei în 2004, Bulgaria este pe cale să devină membră cu drepturi depline a NATO, în care va fi creat, antrenat și desfășurat un adevărat grup batalion de luptă, la care vor participa forțe a cel puțin încă 5 țări membre.

Grupul de luptă inițial anunțat ca fiind integral bulgar, a devenit rapid, cum era de așteptat, un grup multinațional. Cu doar câteva săptămâni în urmă, acesta a desfășurat primul său exercițiu public cu vehicule blindate Stryker ale unei companii americane și cu un MTLB sovietic (transport blindat multifuncțional ușor cu șenile) al Batalionului 42 Mecanizat al Forțelor Terestre Bulgare, care a participat la misiuni în Afganistan. Acest lucru s-a întâmplat la poligonul Novo Selo, în fața președintelui Comitetului Militar NATO, amiralul Robert Bauer.

150 de militari americani pe teritoriul bulgar

Grupul de luptă a fost aprobat în urmă cu trei luni de NATO ca structură a Alianței Flancului Estic. Este unul dintre cele patru grupuri noi care vor fi plasate pe acest flanc. Astfel, alături de cele 4 grupuri de luptă deja funcționale în țările baltice și Polonia, NATO va avea în total 8 astfel de formațiuni.

Treptat a devenit clar că așa-numitul un grup bulgar va fi practic sub conducerea Italiei, iar în el va participa cel mai mare număr de militari italieni – cel puțin 700 și probabil și mai mulți, care sunt deja relocați treptat către Bulgaria.

Pe teritoriul bulgar sunt deja 150 de militari americani cu vehicule blindate de luptă Stryker, care au fost transferați din Germania. Marea Britanie a trimis o companie din Regimentul Regal Irlandez al armatei britanice. S-a anunțat că istoria sa datează din 1688, iar regimentele de dinaintea sa au luptat în bătălia de la Waterloo, bătălia de pe Somme și debarcarea în Normandia. Grecia s-a alăturat grupului de luptă multinațional al NATO în Bulgaria cu un pluton antitanc, Albania și Muntenegru sunt așteptate să trimită subunități mai mici, iar Turcia este de așteptat să participe la structura de pe teritoriul său.

În practică, aceasta este o subunitate complet independentă, care va avea tehnică ce îi va permite să se desfășoare foarte rapid și să efectueze diverse sarcini. Recent, cel mai înalt ofițer militar bulgar, șeful apărării, amiralul Emil Eftimov, a anunțat că grupul va fi chiar completat cu drone și mijloace de apărare antitanc și aeriene. Aceasta va avea o unitate independentă de informații. Acest grup de luptă și structura sa l-au adus în Bulgaria pe șeful Pentagonului, Lloyd Austin, comandantul Comandamentului Terestru NATO, pe generalul locotenent Roger Cloutier, pe șeful comitetului militar al Alianței, amiralul Robert Baware, comandantul comandamentului militar naval al NATO, viceamiralul Keith Blunt. Tot personalități în cazul cărora etalare este mult prea săracă în comparație cu expertiza militară, deciziile practice și rolul acestora. Lucrurile au devenit și mai clare după ce misiunea americană la NATO a anunțat în mod surprinzător că, după 80 de ani, Divizia 101 Airborne, cunoscută sub numele de Screaming Eagles, se întoarce în Europa și că aproape 2.400 dintre soldații săi de elită vor fi dislocați în România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Potrivit SUA, ei vin „să protejeze flancul estic al NATO, să-i liniștească pe aliații noștri și să-i descurajeze pe adversari”.

„Vârful situației”

Divizia 101 Airborne este o unitate de infanterie ușoară a Armatei Statelor Unite, care este specializată în operațiuni de asalt aerian. Poate planifica, coordona și executa numeroase operațiuni de asalt aerian de dimensiunea unui batalion pentru a ocupa teren în spatele armatei inamice. Divizia, care numără aproximativ 20.000 de oameni, are sediul la Fort Campbell, Kentucky. Este supranumită „vârful suliței”, nume dat de către secretarul american al apărării, Robert Gates, sub președinții George W. Bush și Barack Obama. Ea stă la baza operațiunilor SUA în Irak și Afganistan, precum și în Siria. Fostul șef de stat major generalul Edward C. Meyer a descris-o ca fiind cea mai puternică și cea mai mobilă din punct de vedere tactic dintre diviziile armatei SUA. Ea devine faimoasă pentru că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a efectuat debarcarea în Normandia, în iunie 1944. Unități ale Diviziei 101 Airborne a SUA au sosit deja la baza militară Mihail Kogălniceanu, la 30 de kilometri nord de Constanța. Experți militari cred deja că se va ajunge la structurarea și desfășurarea înainte a unei brigăzi multinaționale, o formație mult mai mare. Și că acest lucru se va întâmpla foarte repede, având în vedere atât ce s-a întâmplat, cât și ce se întâmplă în Ucraina.

Este mai mult decât evident că SUA și NATO sunt interesate în principal de partea de est a Bulgariei, tratând cel mai adesea baza de la Novo Selo, aeroportul din Bezmer, unde a aterizat Lloyd Austin la sosirea sa, Baza Forțelor Aeriene din Graf Ignatievo, unde vor fi dislocate în viitor și avioanele de vânătoare bulgare F-16.

La est se află Varna, care devine din ce în ce mai mult favorită pentru centrul de coordonare maritimă, ca parte a structurii forțelor Alianței de pe Flancul estic. La sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, a devenit clar că Bulgaria continuă să insiste ca acesta să fie în capitala maritimă a Bulgariei. Acest lucru s-a întâmplat în cadrul reuniunii de la acea dată a miniștrilor apărării în fomatul București – 9 (B-9), desfășurată în capitala României. Atunci, Bulgaria a anunțat că „la construirea noului model al forțelor NATO trebuie luată în considerare dorința și disponibilitatea Bulgariei de a găzdui componenta navală regională a Comandamentului Naval NATO (MARCOM) pentru regiunea Mării Negre”.

Un lucru este mai mult decât clar – Bulgaria poate obține în câțiva ani un număr de 16 avioane F-16 nou-nouțe, două nave multifuncționale, probabil și 150 de vehicule blindate noi pentru infanterie, dar până atunci, chiar și după aceea, singura ei salvare va fi NATO și așa-zisa securitate colectivă. Restul este “gumă de mestecat” pentru rusofili și rusofobi, notează segabg.com.

