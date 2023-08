Rusia a lansat o nouă racheta care va ajunge pe Lună, după mai multe încercări eșuate

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă Soiuz care transportă o sondă pe Lună, demarând prima sa misiune de acest tip în aproape 50 de ani. Racheta cu sonda Luna-25 a decolat, conform programului, la 02:10 ora Moscovei (23:10 GMT) de pe cosmodromul Vostocini, în regiunea Amur din Extremul Orient.

Această misiune le va permite geofizicienilor şi geologilor să studieze în detaliu proprietăţile regolitului (stratul pietros care acoperă suprafaţa lunii n.r.), rezistenţa solului şi alte caracteristici esenţiale ale structurii Lunii. Sonda Luna-25, care cântăreşte aproape 800 de kilograme, va ajunge aproape de Polul Sud al Lunii.

Apoi, aceasta va ajunge pe orbita Lunii în cinci zile, unde va petrece apoi între trei şi şapte zile. Potrivit unei surse din cadrul Roscosmos contactată de AFP, agenţia prevede o aselenizare a sondei în jurul datei de 21 august. Lansarea sondei Luna-25 este prima misiune lunară a Rusiei din 1976.

Preşedintele Vladimir Putin a anunțat că nu a renunțat la programul spaţial rusesc în pofida sancţiunilor din partea Occidentului.

„Suntem ghidaţi de ambiţia înaintaşilor noştri de a merge mai departe, în pofida dificultăţilor şi a încercărilor externe de a ne împiedica să facem acest lucru”, a spus liderul de la Kremlin, potrivit Agerpress.

