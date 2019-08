Oficiali air armatei ruse au declarat că drona militară Okhotnik („Vânătorul”) a făcut „câteva ture” timp de peste 20 de minute, la o altitudine de până la 600 de metri, după care a aterizat cu succes.

„Testarea celui mai recent sistem armat este efectuată la una dintre bazele Ministerului Apărării”, se arată în materialele postate de oficialii ruși.

Revista americană de afaceri externe, The National Interest, a comparat drona Okhotnik cu bombardierul american B-2 cu tehnologie stealth. Reportajul se referă la imagini din satelit, susținând că este posibil ca drona să se afle în regiunea Astrakhan din sudul Rusiei.

Vehiculul aerian fără pilot (UAV) mai are de efectuat o serie de zboruri de testare în acest an, a declarat o sursă din minister pentru agenția oficială de știri TASS. UAV-ul are motor cu reacție și fuselaj special anti-radar, putând zbura cu o viteză de până la 1.000 de kilometri pe oră, potrivit Ministerului Apărării.

Viteza dronei, ca și greutatea sa de până la 20 de tone, creează „o serie de probleme aerodinamice, electronice și de înaltă tehnologie”, a declarat expertul militar Samuel Bendett pentru revista The National Interest.

Drona a fost comparată cu un avion cu reacție de vânătoare de greutate medie, având o anvergură a aripilor mult mai mare și o lungime mai scurtă.

Fotografii din plan apropiat ale dronei Okhotnik au apărut online la începutul anului, despre care se pare că au fost făcute în noiembrie trecut, în timpul testelor la sol din Novosibirsk. Analiștii susțin că primele imagini ale vehiculului de luptă aerian fără echipaj, realizat de biroul de design Sukhoi, ar fi apărut în mediul online încă din 2017.

