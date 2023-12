Este sau nu Ruby însărcinată. Într-un final, artista a recunoscut

Recent, Ruby și-a făcut apariția la niște filmări într-o rochie foarte largă, iar fanii au întrebat-o dacă este însărcinată. Artista a declarat că nu este gravidă și că doar s-a îngrășat. Ea a spus că și-a dorit să pună câteva kilograme în plus pentru că se vedea mult prea slabă.

„Nu sunt însărcinată, aș fi postat imediat poze cu burtica. Rochia pe care am avut-o la filmările de la Pro TV era cea pe care mi-o făcusem pentru nunta lui Smiley și am zis s-o mai port o dată. A fost printre puținele evenimente în care am purtat ceva larg. M-am și îngrășat puțin. E ceva ce mi-am dorit, eram schiloadă, subnutrită. Eram schelete. Am puțină burtică atunci când mănânc înainte de evenimente”, a spus artista.

Cum s-a îngrășat Ruby

Cântăreața a declarat că a mâncat foarte multe dulciuri pentru a se îngrășa și că se bucură că a reușit ce și-a propus.

„Din 2020, am început să slăbesc foarte tare. Iar anul acesta m-am ambiționat și mi-am zis gata, s-a terminat cu schilodenia. Ce-i drept, am mâncat mai multe dulciuri intenționat, pentru că știam că o să se vadă”, a declarat Ruby pentru cancan.ro.

Bunica ei a certat-o

Vedeta a mai declarat că bunica ei a certat-o pentru că s-a îngrășat. Aceasta i-a spus să nu mai mănânce toate prostiile și să aibă grijă de corpul ei până nu este prea târziu.

„Uită-te la tine. Crește burta. Te strici, păcat de tine. Păcat de corpul tău. Îți bați joc de el cu mâncarea. Toată ziua mănânci toate prostiile. Se formează burta. Nu mai mânca toate prostiile. Păcat de tine. Treaba ta. Îți pleacă burta înainte… Azi puțin, mâine puțin. Ai grijă, că dacă te strici… Dacă faci burtă, nu mai ești bună de nimic (…) Tu o tragi, dar când uiți…”, a spus bunica cântăreței.

Ruby nu e pregătită să facă copii

Artista a mai spus că nu se simte pregătită să facă un copil acum și că își dedică tot timpul carierei și animalelor ei. Aceasta are opt pisici și doi căței, care se aliniază la ușa camerei ei în fiecare dimineață.

„Nu pot spune că nu vreau un copil. Dar nu e ceva ce mi-am propus în viitorul apropiat. Am multe drumuri și m-aș rupe complet de viața mea profesională, pentru că ar trebui să mă dedic total copilului. N-aș putea da la o parte nici animăluțele mele. Am opt pisici și doi căței. Le-am luat pe toate de pe stradă. Când intru în casă, se adună toate. Când mă trezesc, se aliniază la ușa camerei mele”, a spus solista.