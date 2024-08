Social Roxana Cojocaru, omul din spatele GRAI. Primul consultant AI în sustenabilitate pentru IMM-uri







Lumea este într-o continuă schimbare, iar acest lucru poate fi observat la fiecare pas. Sustenabilitatea a devenit un subiect din ce în ce mai discutat. Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație care susține implementarea unor soluții pentru un viitor mai durabil. Roxana Cojocaru ne-a prezentat cele mai importante proiecte desfășurate de SIS în ultima perioadă.

Roxana Cojocaru, Director Executiv SIS, vine cu soluții care contribuie la atingerea obiectivelor de mediu. Având în vedere proiectele inovative, Roxana Cojocaru a fost inclusă în cadrul Topului Capital „100 Femei de Succes”, ediția 2024.

GRAI, un consultant în sustenabilitate

Un proiect notabil al Social Innovation Solutions este „GRAI”. Acesta este primul consultant virtual cu inteligență artificială, antrenat de specialiști în sustenabilitate, pentru a susține IMM-urile.

„Pentru mine, succesul înseamnă să construiești soluții care au un impact pozitiv asupra lumii. Printre proiectele notabile se numără începerea lucrului la GRAI, un consultant în sustenabilitate pentru IMM-uri, care utilizează inteligența artificială, dar și înrolarea a peste 12.000 de IMM-uri în primul an al Academiei de Sustenabilitate, o platformă de e-learning pentru IMM-uri, care le ajută să facă tranziția către modele de business sustenabile” a declarat Roxana Cojocaru, Director Executiv - Social Innovation Solutions, într-un interviu pentru Revista Capital.

Climate Change Summit

De asemenea, o importantă reușită din portofoliul SIS reprezintă organizarea Climate Change Summit, ediția a doua. „Sub umbrela Social Innovation Solutions, unul dintre cele mai importante proiecte a fost a doua ediție a Climate Change Summit, cea mai importantă inițiativă din Europa Centrală și de Est pentru soluții de criza climatică, sprijinită de Administrația Prezidențială și Secretariatul General al Guvernului, dar și de alți 60 de parteneri regionali. Summit-ul a reunit peste 1.700 de participanți în decurs de două zile, la peste 20 de evenimente simultan” a spus Roxana Cojocaru.

Mediul de afaceri vine cu provocările lui, dar prin muncă și determinare, poți depăși momentele dificile. „Responsabilitatea este o atitudine pe care trebuie să o exersezi în fiecare zi, mai ales atunci când nu te vede nimeni. Un mediu antreprenorial vine cu o doză de autodisciplină: să te trezești la o anumită oră când nu îți zice nimeni, să îți faci treaba când nu ai chef sau nu te verifică nimeni” a explicat Roxana Cojocaru

Rețeta succesului

Drumul spre succes nu este unul ușor. Te confrunți cu multe provocări și dificultăți. Important este să înțelegi că aceste lucruri fac parte din proces. Roxana a explicat că în prima parte a carierei, a fost adesea copleșită de frică. Simțea că nu face destul pentru a-și atinge potențialul.

„Am fost mereu motivată de a face ceva care să aibă impact pozitiv asupra societății, dar nu aveam o direcție clară. Cu cât aveam mai multe opțiuni, cu atât mă simțeam mai blocată. Soluția mea a fost să-mi creez propriile roluri, ceea ce a mi-a deschis multe orizonturi, dar și confuzie și lipsă de focus în unele roluri.

Totuși, în timp, am realizat că această explorare a variatelor domenii mi-a oferit un mix unic de competențe. Am abilitatea de a uni anumite puncte tocmai pentru că am un parcurs profesional divers. A fost o lecție importantă să înțeleg că pasiunea pentru munca mea nu exclude existența unor momente dificile sau plictisitoare, ci dimpotrivă, o potențează” a povestit Roxana Cojocaru, Director Executiv, Social Innovation Solutions.