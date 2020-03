Ronaldinho și fratele său, Roberto Assis, se află în închisoarea din Asunción încă din 8 martie, iar judecătorii au refuzat să-i elibereze pe cauțiune sau să le schimbe arestarea provizorie în cea la domiciliu. Cei doi fiind suspectați și într-o afacere de spălare de bani.

Momentan, Ronaldinho îi uimește pe ceilalți deținuți cu aptitudinile sale fotbalistice. Recent, fostul mare jucător de la PSG, Barcelona și Milan a fost filmat jucând fotbal-volei și are în continuare același control magnific al balonului.

Happy Sunday – here is Ronaldinho playing “piki volley” in Paraguayan prison. pic.twitter.com/SLfTbj93IU

— Ralph Hannah (@paraguayralph) March 29, 2020