Rona Hartner și miracolul care i-a schimbat viața. Ce i-a cerut lui Dumnezeu ca să-și păstreze iubitul. Video

Rona Hartner a avut parte de un miracol în tinerețe, pe când se afla la Paris. Cunoscuta actriță a cunoscut marea dragoste, bărbatul vieții ei, și i-a cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru a-i rămâne alături. Ea a recurs la un gest oarecum inedit, rugându-se într-o biserică goală, iar Divinitatea i-a îndeplinit rugăciunile. Acum, după mulți ani, Rona Hartner vorbește despre acest moment ca despre miracolul care i-a schimbat viața.

În cadrul podcastului „Duet cu Alexandra”, difuzat pe YouTube, actrița și-a amintit despre vremurile în care l-a cunoscut pe bărbatul vieții ei. Destăinurile sale sunt printre cele mai emoționante, mai ales că vin acum, după o viață de om.

„Am plecat la o filmare și, acolo, l-am văzut pe bărbatul vieții mele, la o emisiune, față în față și am decis că rămân (…) Dragoste la prima vedere, o nebunie. Am rămas cu o valiză minusculă, cu trei haine în ea și cu două pixuri. Adică, am rămas cu nimic, în Franța. Trăiam de pe o zi pe alta deoarece cheltuisem toți banii pe care îi luasem”, a povestit Rona Hartner.