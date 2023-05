Miracol în Anglia. O femeie a născut tripleți identici. Un astfel de lucru se întâmplă o dată la 200 de milioane de nașteri

O femeie din Anglia a adus pe lume trei fetițe identice. Astfel de tripleți sunt un miracol, ei fiind născuți o dată la 200 de milioane de nașteri. Cele trei fetițe identice au venit pe lume cu nouă săptămâni mai devreme, pe 31 martie. Mămica a fost nevoită să stea cu tripletele în spital aproximativ șase săptămâni, însă acum sunt acasă.

Harper-Gwen, Marvella și Evalynn au venit pe lume prematur, cântărind aproximativ un kilogram fiecare. Fetițele au fost născute la Spitalul York. Mama lor, Jenni Casper, are 27 de ani, iar tatăl, James Casper, are 26 de ani. Părinții mai mare două fetițe, pe Danica, în vârstă de 10 ani, și Gabriella, în vârstă de 4 ani.

„Acum că suntem acasă și ne-am acomodat cu ele, este un pic ireal. Dar suntem copleșiți și s-au întâlnit cu surorile lor mai mari, care sunt absolut în extaz și foarte emoționate. Este uimitor să le avem acasă acum, ne simțim mai în siguranță știind că le avem acasă”, a spus tatăl tripletelor, potrivit Yahoo.

Cuplul a crezut că vor avea gemeni. Cum a primit tatăl vestea cea mare

Primele ecografii efectuate de mămică arătau că aceasta va aduce pe lume gemeni, însă în cea de-a 12 săptămână, medicul a informat-o că va avea tripleți identici. Tatăl micuțelor a primit vestea prin telefon și inițial a crezut că este vorba despre o glumă.

„Jenni m-a sunat imediat ce a aflat și mi-a spus la telefon. La început nu am crezut-o, mi s-a părut amuzant, pentru că glumeam, spunând „îți poți imagina dacă vom avea tripleți? Mi-a trimis fotografiile scanate cu toate cele trei capete ale lor împreună și mi-a căzut maxilarul. Am rămas absolut fără cuvinte și nu știam ce să fac. Mă întrebam? „ce facem acum?”. Am plâns și apoi am fost fericit și m-am gândit cum vom face față, a fost o combinație între toate aceste emoții”, a povestit James.

Cum deosebesc părinții tripletele identice

James a spus că Harper-Gwen, Marvella și și Evalynn sunt toate „literalmente identice” și că sunt nevoiți să le așeze în anumite scaune pentru a ști cine este cine.

„Acum că au mai crescut puțin, încep să le crească trăsăturile. Acum sunt literalmente identice. În primele două zile de când sunt acasă, le-am lăsat brățările de la spital pe care au numele lor. Acum avem scaune și fotolii gonflabile specifice pentru ei. Așa că avem trei diferite și le punem în același scaun, ca să știm care este care. Dacă eu și Jenni ar trebui să închidem ochii și cineva le-ar amesteca, atunci ar fi foarte greu să ne dăm seama cine este cine”, a mai spus tatăl.

James și soția sa sunt uimiți că au adus pe lume tripleți identici, eveniment care se întâmpla o dată la 200 de milioane de nașteri. Tatăl a mai precizat faptul că nașterile multiple nu se întâlnesc în niciuna dintre cele două părți ale familiei lor.

„Este absolut uimitor și i-am spus Jenni că acum poate juca la loterie. Dacă norocul nostru este atât de bun, atunci trebuie să continue să se întindă cu siguranță. Este absolut uimitor, nu am putea fi mai fericiți de atât. Este o șansă la 200 de milioane pentru că toate sunt fete identice și au o placentă comună, care le hrănea pe toate”, a mărturisit tatăl tripletelor.