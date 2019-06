Rona Hartner, mesaj înduioșător după chimioterapie

Rona Hartner a trecut prin clipe grele, la spital, unde a început chimioterapia. Acum, artista se simte mai bine, a revenit acasă și e optimistă.





Rona Hartner a fost transportată de urgenţă la spital pe 22 februarie şi a fost operată de urgenţă la Spitalul Floreasca, după ce medicii i-au descoperit o tumoare. Ulterior, a c ontinuat tratamentul în Franța. „Mi s-a depistat, din cauza unei ocluzii intestinale, un cancer de colon care era ascuns foarte bine. Domnul doctor m-a tăiat şi a trimis acea stenoză la analizat. Am avut şi eu veştile peste trei săptămâni care spuneau că era într-adevăr un cancer. Oncologul din Franţa mi-a spus că nu mai e nici măcar o zi de aşteptat, că trebuie să fac citostatice de prevenţie timp de şase luni, pentru că lângă acea tumoare cancerigenă mai erau încă cinci ganglioane care puteau să trimită oricând metastaze în organism“, a povestit presei, recent, cântăreaţa, care a mărturisit că se află în faza a treia de cancer. După un tratament dificil în străinătate, cunoscuta artistă a revenit acasă. “Sunt bine, acasă! Sunt cu mica mea familie. Am făcut o mică prăjitură împreună. Mă simt bine, totuși... foarte greu cu chimioterapia, dar merge treaba. Vă aștept pe 17 mai pe Coasta de Azur la lansarea de album și lansarea cărții, sper să ne vedem cu bine acolo. Sunt acasă cu familia, fac tot felul de chestii extraordinare, decorăm un chec de cacao. Vă pup cu drag și o duminică binecuvântată vă doresc”, a spus Rona Hartner într-un video de pe o rețea de socializare, conform B1tv.

