Un clujean a dat lovitura în Germania cu o băutură care se vinde precum pâinea caldă. În vârstă de 46 de ani, Paul Peteanu a ajuns în Germania în 1997 și a prestat diferite munci. Aceasta până când a inventat Blutenrein, o băutură care, în prezent, se comercializează în marile lanțuri de supermarketuri din Germania și Austria, dar și în hoteluri, restaurante și catering. Mai mult, băutura sa a trecut granița în Lichenstei și Elveția.

Românul a devenit licențiat în Agronomie la Munchen, însă a dat lovitura în 2011, pe vremea când se afla în Franța, în concediu. Acolo a descoperit o plantă specială, un soi de busuioc african, iar acest lucru i-a schimbat viața, după cum relatează ziare.com.

„Prima dată mi-au atras atenția florile acestui soi de busuioc. De aici am parcurs niște pași, însă doar după ce am studiat bine plantă și m-am încumetat să-mi fac o mică plantație la 10 kilometri de Munchen”, a povestit el pentru ziare.com.

Paul Peteanu a dezvoltat mai multe produse pe bază de busuioc african, însă a cunoscut succesul cu Blutenrein. Acesta este un sirop special naturist care i-a cucerit pe nemți.

„Blutenrein este o licoare roșie care se folosește că băutură răcoritoare, amestecată cu apă minerală, dar și în combinație cu diverse băuturi acoolice, mai ales gin, votcă și vin. În plus, poate fi utilizat și în bucătărie că dressing, marinade sau alte creații culinare”, a mai spus românul, conform sursei citate.

O investiție care s-a dezvoltat

De la o investiție inițială de câteva zeci de mii de euro, afacerea s-a dezvoltat tot mai mult, iar în prezent, băutura se vinde în unele dintre cele mai importante rețele de hypermaketuri și supermarketuri din Germania și Austria. Siropul se comercializează în sticle de 500 de mililitri, la prețuri cuprinse între 12,99 euro și 14,99 euro, în funcție de magazin.

Afacerea sa a rezistat în pandemie, cu toate că criza provocată de coronavirus l-a afectat destul de mult. În prezent, însă, lucrurile par să se aranjeze, iar Paul Peteanu a reușit să se adapteze la situație.

„Am reușit să ne digitalizam repede, am avut stocuri, depozite pline de marfă și materie prima pentru că tocmai ne pregăteam de expansiune, așa că nu ne-a afectat atât de mult blocajul mărfurilor și faptul că materia prima a devenit mai greu de găsit. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am avut și noi de suferit pentru că restaurantele și hotelurile au fost mult timp închise, iar consumul a scăzut. Plus faptul că în stocurile respective investisem mult capital, iar astfel am fost blocați și nu am reușit să scoatem acei bani”, a mai spus românul.

Vrea să între și pe piață din România

Paul Peteanu intenționează să între într-un viitor apropiat și pe piață românească, iar planurile ar fi că pe termen lung să mute chiar o parte din producție aici. El își dorește să colaboreze cu producători locali dispuși să planteze busuioc african. A încercat să facă acest lucru și în urmă cu doi ani, dar nu a avut succes. Chiar și așa, el își va continuă expansiunea și va ajunge inevitabil și în România.

Blutenrein va fi lansat oficial la București, în luna mai a anului viitor, iar Paul Peteanu se gândește serios că o parte din producție să se facă în țară.