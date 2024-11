International Românul acuzat de asasinarea unui mafiot italian merge până în pânzele albe. Pe ce variantă merge apărarea







Simon Corduneanu și fratele său au fost acuzați că ar fi avut legătură cu moartea unui mafiot. Italianul La Franchesina a murit în 2020, după ce a fost împușcat cu o mitralieră model scorpion și cu un revolver. Suceveanul se apară și susține că ar fi fost trimis intenționat la locul crimei.

Mafiot italian împușcat cu mitraliera. Un sucevean, bănuit că ar fi implicat

În urma decesului italianului, autoritățile au emis mandat european de arestare pe numele românului. Bărbatul susține că ar fi vorba despre o înscenare și că nu ar fi implicat în asasinarea acestuia.

Victima era Giuseppe Lafranceschina, un italian în vârstă de 43 de ani, cu legături în mafie. De altfel, acesta era cunoscut ca fiind un reprezentant al grupării Gallone-Carbone.

Ce spune românul

Bărbatul ucis era vărul primar al lui Giuseppe Gallone, liderul clanului care lupta pentru supremație în zona Trinitapoli. De-a lungul anilor, gruparea a dus un adevărat duel cu De Rosa Bona Rota.

Românul recunoaște că apare pe site-ul Poliției Române, însă susține că nu a făcut o astfel de faptă.

„Da, în fotografie sunt eu, dar la faptă nu sunt eu”, a spus acesta, arată Antena 3.

Anchetatorii din peninsulă spun că în timpul atacului s-au folosit un revolver și o mitralieră.

„Noi ne-am dus acolo să vedem ce s-a întâmplat la faţa locului şi ne-am întâlnit cu mafia. Nu aveau pe cine să bage şi ne-au băgat pe noi. Noi nu avem nicio treabă cu omorul ăsta, nu avem nicio legătură cu ei. Nu suntem mafioți, nu suntem nimic, suntem muncitori. Muncim de pe o zi pe alta prin campanie şi nu avem niciun ban în buzunar”, a mai spus bărbatul.

Neagă că l-ar fi ucis pe mafiot

Suceveanul a ajuns în spatele gratiilor la începutul anului 2023, fiind acuzat de implicarea în asasinat.

„Eu nu sunt un ucigaş, un criminal. (…)Am stat 6 luni în arest şi am venit ulterior în România. Am mai avut un an și 4 luni", a adăugat el.