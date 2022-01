Românii pot rămâne fără curent electric. Ce trebuie să facă dacă se întrerupe

Deja furnizorii au început să trimită notificări prin care îi avertizează pe consumatorii casnici că pot rămâne fără curent electric, dacă depășesc constant puterea aprobată în contract. În acest sens, experții în energie au câteva sfaturi pentru cei care nu vor să ajungă în această situație îngrozitoare.

În ce situație puteți rămâne fără curent electric în casă

De exemplu, dacă într-o locuință care are un contract unde se stipulează un consum de 3 kWh, dacă proprietarul deschide televizorul, pregătește cina la cuptorul cu microunde, face un ceai sau o cafea și pune totodată şi mașina de spălat la treabă, toate în același timp, consumul de energie va depăși 4 kWh. Dacă în gospodărie se repetă în mod frecvent aceste operațiuni, consumatorul riscă să rămână fără curent electric.

Doar aşa crește puterea de consum peste valoarea avizată în contract, de care mulți români nici nu ştiu. Mai mult, Enel a declarat că a trimis până acum 200 de mii de notificări în acest sens, în special celor care au contoare inteligente. Compania îndeamnă oamenii să-și crească puterea avizată printr-un nou contract, dacă este necesar.

Taxa pentru mărirea puterii este de aproape 150 de lei

Puterea avizată înseamnă pe scurt valoarea maximă de curent electric pe care aveți voie să o consumați concomitent într-un minut „Consumul instantaneu sare de acel prag de putere impus și în acel moment, firma de distribuție spune: potrivit legii, tu ai ai încălcat contractul de distribuție, consumi mai mult decât ți-ai asumat, ca atare, există posibilitatea ca acest contor inteligent să oprească alimentarea”, a explicat Mihai Nicuț, expert în energie.

Ce ar trebui să facă românii după ce li se întrerupe curentul electric

„Sunt două soluții: una este relativ simplă, pentru cine îl are în casă și nu-l are jos, apasă pe un buton galben și repornește contorul după ce, evident, scoate ceva din priză; și a doua soluție, dacă are contorul departe, coboară siguranțele, așteaptă 10 secunde, la ridică și începe să consume din nou energie electrică”, mai spune expertul în energie.

În notificarea furnizorului scrie: „Realimentarea locului de consum (fără intervenția personalului Operatorului de distribuție) cu încadrarea în puterea aprobată se face parcurgând următorii pași:

-reducerea puterii absorbite (se scot din priză unul sau mai mulți consumatori/receptoare electrice);

-dacă există acces la contor – se apasă butonul galben și contorul se reanclașează automat;

-dacă nu există acces la contor – se coboară toate siguranțele /siguranță generală de la tabloul electric din locuință/imobil, se așteaptă 10 secunde, după care se ridică/armează din nou siguranțele.

-După finalizarea acestor manevre locul de consum se reconectează automat”.