Românii mor din cauza bolilor aparatului circulator. Date oficiale de la INS

Astfel, potrivit acestor date, în a doua lună din 2023, numărul naşterilor înregistrate a scăzut atât față de luna februarie 2022, cât și faţă de luna precedentă. Și numărul deceselor a scăzut față de aceiași luna din 2022, cât și faţă de luna precedent, adică ianuarie 2023. Astfel, în luna februarie a acestui an, populația a înregistrat o scădere atât în rândul nașterilor, cât și în rândul deceselor, comparativ cu luna ianuarie și cu aceeași perioadă a anului trecut. Așadar, s-au născut 11.316 de copiii, cu 2.565 mai puțini decât în prima luna a anului. De asemenea, numărul deceselor înregistrate în februarie 2023 a fost de 20.188, dintre care 10352 bărbați și 9.836 femei, cu 4048 decese adică 2.311 bărbați și 1.737 femei mai puține decât în luna ianuarie 2023. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna februarie 2023 a fost de 79 copii, în scădere cu 6 față de luna precedentă a aceluiași an.

Cauza principal de deces bolile aparatului circulator

În luna februarie 2023, nu mai puțin de 68,1% din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele cu vârstă de cel puțin 70 ani, iar 8581 decese, reprezentând 42,5%, la persoanele în vârstă de 80 ani și peste; 5160 decese, reprezentând 25,6% la persoanele de 70-79 ani și 18,0%, reprezentând 3630 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. Legat de principal cauză de deces, cele mai multe persoane decedate în luna februarie 2023 s-au întâmplat din pricina bolilor aparatului circulator, adică 11294 persoane, reprezentând 55,9%; tumorile, adică 3504 persoane, reprezentând 17,4%; bolile aparatului respirator respective 2002 persoane, reprezentând 9,9%. Sporul natural a fost și el unul negativ în luna februarie 2023, mai exact -8872 persoane, la jumătate față de cel cu un an în urmă, februarie 2022 , adică-17688 persoane.