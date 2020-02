Patronii mai multor afaceri românești din nordul Londrei au primit, prin poștă, un articol de ziar în care era prezentat un grup de infractori din România, acesta fiind însoțit și de mesajul următor: „GO HOME – AND TAKE YOUR CROOKS AND GIPSIES WITH YOU” (PLECAȚI ACASĂ – ȘI LUAȚI-VĂ ESCROCII ȘI ȚIGANII CU VOI, arată Ziarulromanesc.net.

Unul dintre patroniic are au primit un astfel de mesaj xenofob deține chiar o firmă de contabilitate românească, iar un al atul deține un magazin imobiliar.

Articolul face referire la faptele fraților Lupu, condamnați la ani grei de închisoare pentru supunerea unor conaționali la muncă forțată și obligatorie.

Oamenilor li se promitea că vor primi câte 500 de lire sterline pe lună, cazare și masă pentru a lucra în Marea Britanie, pe șantiere. Odată ajunși în Londra, victimelor li se confiscau actele de identitate și erau forțate să stea în case suprapopulate închiriate de infractori în estul Londrei.

Te-ar putea interesa și: