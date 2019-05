Românii din Italia strâng bani și ajută victimele de la Colectiv

Românii plecați la muncă în Italia continuă să strângă bani pentru victimele incendiului de la Colectiv. Recent, o sumă importantă de bani a ajuns către una dintre victime.





Imediat în zilele de după incendiu, Alina și Elio Sosu, alături de alți români inimoși din Italia au demarat o campanie de strângere de fonduri și medicamente pentru răniți. „Am fost plăcut surprinsă de mobilizarea de care a dat dovadă comunitatea românească din Peninsulă, care a răspuns prompt apelului nostru, reușind să strângem 4 cutii de medicamente și 1.741 euro”, a declarat Alina Ion. Medicamentele au ajuns la spitalul Grigore Alexandrescu din București, cu ajutor uneia din fondatoarele asociatiei „Dăruieşte viaţă”. Oamenii spun că victimele de la Colectiv au încă nevoie de ajutor, cu atât mai mult acum cât nu mai sunt sub lumina reflectoarelor. ”Nu același lucru am reușit să facem cu banii, întrucât la scurt timp numele răniților au fost secretizate și nu știam cum să reușim să dăm de ei, pe cine să ajutăm mai întâi. În plus, era o “inflație” de campanii de strângere de fonduri și medicamente, în timp ce reprezentanții Statului asigurau populația că aveau situația sub control”, mai povestește Alina. Apână acum banii donașid e români au fost ținuți într-un cont, iar săptămâna trecută, inițiatorii campaniei au găsit un rănit care încă mai are nevoie de ajutor.

“Am contactat mai multe asociații din România, alți răniți și toți ni l-au indicat pe Mihai Popescu, unul dintre tinerii răniți în acel incendiu ca fiind cel care are cel mai mult nevoie de ajutor și împreună cu alți coordonatori am hotărât să-i trimitem lui toți banii, sperând să-i facem mai ușoară recuperarea. Odată stinsă lumina reflectoarelor, acești oameni au fost lăsați singuri, deși încă mai suportă consecințele acelor momente dramatice”, a mai declarat Alina Ion.

Pe Mihai l-au găsit într-un scaun cu rotile. A supăraviețuit datorită curajului prietenului cu care mersese la concert, care nu a ezitat să îl scoată din flăcări. De trei ani trăiește mai mult prin spitale. În luna martie a fost supus unei noi intervenții chirurgicale, ce a dureat 18 ore. I s-a pus o tijă de-a lungul coloanei vertebrale, grav afectată de lunga perioada în care stat imbobilizat la pat, din cauza arsurilor. Ca să își poată folosi mâinile, băiatul mai are nevoie de 7 sau 8 intervenții la mâna dreaptă și trei la stânga. Acestea se poat face la o clinică privată din capitală, dar numai după recuperarea în urma operației la coloană.

“În numele lui Mihăiță, dorim să mulțumim tuturor românilor in Italia care au contribuit la campania noastră și totodată să îi îndemnăm să continue să îl ajute, trimițând direct bani pe contul tatălui sau, Marian Popescu: RO 85 BRDE 410 SV 96962224100 deschis la BRD. De asemenea, domnul Narcis Hogea – Președintele Asociației ,,În numele lui Alexandru” ne confirmă faptul că este în contact și cu alți răniți din acest incendiu care încă mai au nevoie de ajutor și s-a oferit să ajute pe oricine este dispus să îi ajute în continuare. ÎI mulțumim și noi pentru modul exemplar în care ne-a ajutat să intrăm în contact cu tatăl lui Mihai, pentru a încheia cu succes această campanie și a direcționa banii către cineva care are mare nevoie de ajutorul nostru, al tuturor”, a mai arătat Alina Ion.

