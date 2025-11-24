Românii din diaspora care construiesc punți economice. Antreprenori care investesc, creează locuri de muncă și aduc plus valoare atât în Europa, cât și acasă

Românii din diaspora dezvoltă afaceri în Italia, Spania, Germania și Marea Britanie și investesc tot mai mult în România, creând locuri de muncă și proiecte durabile.

România are una dintre cele mai mari comunități de diaspora din Uniunea Europeană. Peste cinci milioane de români trăiesc, muncesc și construiesc afaceri în Italia, Spania, Germania și Marea Britanie. În ultimul deceniu, această comunitate a devenit o forță economică regională, nu doar prin remitențele trimise în țară, ci și prin dezvoltarea unui ecosistem de antreprenoriat românesc în întreaga Europă. Acești antreprenori reinvestesc, creează locuri de muncă și mențin legături economice solide cu România, transformând diaspora într-un actor strategic pentru dezvoltarea țării.

Fenomenul este vizibil în sectoare foarte diferite, de la construcții și inginerie la tehnologie, agricultură, transport internațional, ospitalitate sau industriile creative. În multe orașe europene, afacerile românilor sunt pe primele locuri în topul firmelor deschise de străini, iar succesul lor generează un flux economic bilateral care devine tot mai greu de ignorat.

Italia găzduiește cea mai mare comunitate de români din lume, iar antreprenoriatul românesc este extrem de vizibil. Foarte multe firme conduse de români sunt active în construcții, inginerie, agricultură, transporturi rutiere și servicii. Există companii care au ajuns să aibă sute de angajați și contracte publice în marile orașe italiene.

O parte semnificativă dintre acestea reinvestesc în România, deschizând puncte de lucru sau achiziționând utilaje fabricate în țară. Statistica oferă un exemplu concret. Peste 10% din firmele din Cizmă sunt deținute de imigranți, iar românii sunt în top 3.

O tendință tot mai puternică este dezvoltarea firmelor mixte, în care antreprenori români și italieni creează parteneriate ce funcționează atât în peninsulă, cât și în România.

Industria construcțiilor este un exemplu relevant: firme românești din Nordul Italiei au început să participe la proiecte locale din Timișoara, Oradea sau Cluj, aducând know-how și echipamente moderne. Pentru mulți români care au lucrat ani întregi în Italia, reîntoarcerea parțială sub formă de investiție este forma cea mai naturală de a rămâne conectați cu ambele economii.

Spania este unul dintre modelele de succes ale diasporei românești. Mii de antreprenori români au pornit afaceri de familie în domeniile alimentației, curieratului, transporturilor, serviciilor locale și comerțului tradițional. Unele dintre acestea au crescut spectaculos, ajungând să se extindă în mai multe regiuni sau chiar în alte state europene.

Un fenomen interesant este apariția lanțurilor de magazine românești create de antreprenori plecați din țară în anii 2000. Ele au devenit nu doar spații de retail, ci platforme de promovare pentru producătorii locali din România. Din ce în ce mai multe fabrici de panificație, producători de conserve, mici crame și abatoare din țară trimit marfă către aceste rețele construite în Spania, astfel încât diaspora funcționează ca un canal de distribuție alternativ la marile lanțuri de supermarketuri.

Germania atrage mulți români cu studii tehnice sau cu experiență în domenii industriale. Această categorie de profesioniști a devenit unul dintre motoarele investițiilor moderne în România. În ultimii ani, s-au întors în țară ingineri care au lucrat în automotive, robotică sau producție industrială, deschizând companii cu profil tehnologic în orașe precum Brașov, Sibiu sau Târgu Mureș.

Tot în Germania s-a consolidat un segment important al transportatorilor români. Proprietarii de firme de logistică activează în toată Europa, iar centrele operaționale din România angajează mii de persoane. Modelul de business se bazează pe pregătirea personalului în Germania și dezvoltarea infrastructurii administrative în țară, generând o relație economică reciproc avantajoasă.

Comunitatea românească din Marea Britanie s-a adaptat rapid după Brexit. Multe afaceri înființate înainte de 2020 au reușit să se reinventeze, iar altele noi au apărut în domenii precum IT, consultanță financiară, logistică urbană, educație sau servicii profesionale. Londra, Birmingham și Manchester sunt centre unde antreprenorii români activează în rețele de business diversificate și mature.

Un trend tot mai clar este întoarcerea parțială a capitalului către România. Antreprenorii români din Regatul Unit investesc în imobiliare, start-up-uri tech, ferme mici și unități de producție. Mulți dintre ei revin periodic în țară pentru a coordona proiecte, iar patru-cinci ani de succes în Marea Britanie le permit să susțină investiții semnificative în orașele din care provin.

Punțile economice funcționează prin câteva mecanisme naturale. Primul dintre ele este transferul de competență. Românii care au lucrat în Europa Occidentală aduc în țară standarde profesionale și tehnologice care au fost greu de găsit în România în anii 2000 și 2010. Al doilea mecanism este mobilitatea capitalului. O parte considerabilă din economiile realizate în diaspora este investită în România, atât în afaceri noi, cât și în extinderea celor existente.

Un alt element îl reprezintă circulația forței de muncă. Multe companii din diaspora angajează personal din România, trimițând înapoi experiență profesională și sporind conexiunile între piețele de muncă. De asemenea, rețelele culturale și comunitățile românești din Europa facilitează colaborări între antreprenori, reprezentând un ecosistem informal care sprijină dezvoltarea economică.

Românii din diaspora investesc anual miliarde în România, însă statul român nu are încă o politică coerentă de valorificare a acestui potențial. Deși există programe izolate, lipsesc instrumentele economice dedicate celor care vor să investească în orașele din care provin. În multe situații, antreprenorii români din diaspora navighează pe cont propriu prin birocrația locală, legislație schimbătoare și blocaje administrative.

Indicatorii europeni arată că țările care au diaspora bine conectată cu economia internă – Irlanda, Portugalia, Polonia – au instrumente fiscale și bancare dedicate investitorilor plecați. România se află încă la începutul acestui proces, deși potențialul este uriaș. Antreprenorii români din diaspora reprezintă un capital economic și social cu impact major, iar contribuția lor la PIB este indirect mai mare decât a multor sectoare tradiționale.