Românii din Anglia nu se tem de viața de după Brexit

Liderii Uniunii Europene au aprobat, ieri, Acordul de Retragere și Declarația Politică în privința viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, într-o ședință extraordinară care a durat mai puțin de o oră, la Bruxelles. Documentul a fost aprobat după 18 luni de negocieri intense. Marea Britanie este prima ţară care părăseşte UE, în urma referendumului care a decis „Brexit”, în 2016. Acordul, semnat ieri de Consiliul European, trebuie să fi e aprobat și de Parlamentul de la Londra, iar votul va avea loc înainte de Crăciun. Potrivit BBC, mulți parlamentari sunt deciși să dea vot de respingere, însă premierul Theresa May a făcut apel, încă de ieri, printr-o scrisoare „către națiune”, la politicienii din Marea Britanie, să sprijine acordul





Încă din ziua în care s-a decis ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, românii stabiliți acolo au fost îngrijorați de viitorul lor. După mai bine de 10 ani de liberă circulație și 4 de acces liber pe piața muncii în UK, s-au gândit, cu teamă, la expulzări și vize de călătorie sau la permis de ședere pentru Regatul Unit.

Nu i-a speriat Brexit-ul

Brexit-ul nu i-a descurajat pe români să emigreze în Anglia. În 2017, față de 2016, potrivit Biroului Național de Statistică din Marea Britanie, numărul românilor care trăiesc în această ţară a crescut cu 25 la sută. Cei mai mulți locuiesc în Londra. În prezent, aproape jumătate de milion de cetățeni români se află în Marea Britanie și sunt a doua minoritate, după polonezi. Datele arată că cei mai mulţi români aflaţi în Marea Britanie muncesc în sectoare importante pentru economie. Majoritatea sunt lucrători în supermarketuri sau îngrijesc bătrâni englezi. Alții ocupă posturi de administrare a hotelurilor, curățenie sau întreținere. Mulți se află pe șantiere sau în depozite. Și în spitale se găsesc medici și asistenți români care sunt foarte apreciați. De asemenea, Marea Britanie reprezintă destinația de top pentru studenții români care aleg să meargă la o universitate în străinătate.

Adio, dar rămân cu tine

Acordul de retragere are 585 de pagini și detaliază condiţiile juridice ale ieşirii Marii Britanii din UE la data de 29 martie 2019. Negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, ieri, că Uniunea Europeană va rămâne un partener şi un prieten cu Marea Britanie. „Acum este momentul ca toată lumea să îşi asume responsabilităţile. Vom rămâne aliaţi, parteneri şi prieteni cu Marea Britanie”, a spus Barnier. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a spus, ieri, că ieșirea Londrei din UE „nu este un moment de jubilare sau de celebrare”, ci este „un moment trist şi o tragedie”.

Fără vize

Președintele Klaus Iohannis a dat asigurări, după ședința de la Bruxelles, că cetățenii români nu vor avea nevoie de vize pentru a călători în Marea Britanie, după ieșirea țării din UE. „Dacă acordul intră în vigoare, îi protejează pe românii care se află în Marea Britanie, le sunt garantate toate drepturile obținute: pot munci, studia, au dreptul la pensii și asigurări de sănătate. Am fost foarte preocupați de aceste chestiuni și am insistat cu succes să fie bine protejate prin acest acord. Am insistat și am obținut ca pe viitor să nu existe discriminări între membrii UE, să nu se introducă vize pentru românii care vor să călătorească pe viitor în Marea Britanie”, a declarat Iohannis.

Mai mulți bani la bugetul Uniunii

