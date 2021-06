Românii care îşi fac vacanţa în Grecia au primit veşti bune. Intră mai uşor în ţară. Totuşi, testele rapide vor fi recunoscute doar în anumite condiții. Astfel, ele trebuie să fie traduse în limba engleză și nu vor fi acceptate decât dacă au fost făcute la un laborator autorizat.

Încă o veste bună pentru turiştii români care îşi vor petrece vacanţa de vară în Grecia are legătură cu familiile care au copii sub 12 ani. Micuţii sub 12 ani nu sunt obligaţi să prezinte test molecurar PCR / antigen la intrarea pe teritoriul elen.

Valabilitatea noilor reguli de intrare în Grecia

Mai trebuie spus că noile reguli sunt valabile doar până la data de 26 iunie 2021. După acest interval, există posibilitatea de prelungire, în funcție de situația epidemiologică din Grecia.

„Până acum, copiii cu vârsta de peste 6 ani erau obligați să prezinte un test. Dar nu trebuie să uităm faptul că, cu toate că avem acest test rapid negativ, nu se poate intra în Grecia dacă nu ai completat formularul de identificare a pasagerului, care trebuie făcut cu 24 de ore înainte de intrarea în Grecia.

Cum se mai poate intra în Grecia

De asemenea, intrarea în Grecia se poate face și pe baza certificatului de vaccinare, dacă au trecut 14 zile de la rapel, sau printr-un test PCR negativ cu 72 de ore înainte, sau printr-un certificat prin care poți dovedi că ai trecut prin boală cu cel mult 2-9 luni înainte.

Deocamdată, au scăzut foarte mult cazurile de infectare. Am ieșit din zona galbenă și dacă se menține această rată de infectare scăzută, atunci vor rămâne aceste condiții.

Dar trebuie să precizăm că și aici, în Grecia, am avut ploi torențiale în săptămâna aceasta, dar, începând de săptămâna următoare, temperaturile vor crește până la 40 de grade Celsius”, a dezvăluit Veronica Todor, corespondent Antena 3. Altfel, amintim că România nu mai este considerată ţară cu risc de infectare.