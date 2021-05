Persoanele care au fost infectate cu coronavirus nu vor avea parte de privilegii, dacă nu s-au vaccinat. Astfel, această categorie de români nu va putea avea acces la diferite evenimente publice, fără să se fi imunizat în prealabil. Sau să fi efectuat un test care să dovedească faptul că nu sunt purtători ai virusului. Persoanele care au trecut prin boală nu mai sunt scutite de carantină dacă revin în țară din țări plasate de România pe lista galbenă sau roșie.

Anunțul făcut de ministrul Tineretului și Sportului, corectat de Raed Arafat

„Nu mai e valabil aspectul că dacă am fost bolnav prezint hârtie că am fost bolnav. O să observaţi că am scos această posibilitate şi sunt două posibilităţi: vaccin sau test”, a anunța Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Eduard Nova, ministrul Tineretului și Sportului, anunțase că primul meci de fotbal ce se va disputa cu spectatori va fi finala Cupei României, programată la data de 22 mai, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

La finala Cupei României nu mai intră cei care au trecut prin boală, dar nu s-au vaccinat. Se poate face un test la stadion

La jocul dintre CS „U” Craiova și Astra Giurgiu ar fi trebuit să aibă acces persoanele care au făcut boala, s-au vaccinat sau efectuează un test la antigen la stadion. Între timp a fost eliminată prima posibilitate. Arena din Ploiești va fi ocupată la o capacitate de 25% din cea totală.

De asemeena, vineri a fost aprobată și o nouă clasificare a țărilor cu risc epidemiologic, în funcție de incidența cazurilor de COVID din ultimele 14 zile. Cei care vin din țările aflate în zona verde nu trebuie să stea în carantină. Cei care intră în România din țările aflate în zonele galbenă și roșie stau 14 zile în carantină, cu excepția celor vaccinați.

Pentru zona galbenă sunt scutiți de carantină și cei care au un test COVID negativ. Sunt, de asemenea, exceptate de la carantină mai multe categorii de angajați, oficiali și sportivi.