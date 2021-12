Românii blocați în Maroc au mulțumit Guvernului României la revenirea în țară. Au făcut-o și străinii

De asemenea, au fost luate în calcul și solicitările de asistență consultară primite primite din partea misiunilor diplomatice ale altor state membre UE acreditate în Maroc.

„Am trecut prin foarte multe stări, dar în cele din urmă suntem fericiți că suntem acasă și că s-a rezolvat această situație. Ni s-a făcut acum un test PCR. O să trebuiască să stăm în izolare doar dacă iese pozitiv. Dacă nu, nu este nevoie″, a declarat Andreea, care alături de iubitul ei Ionuț creează conținut video dedicat călătoriilor.

„M-am simțit foarte bine pentru că sunt româncă pentru că alți cetățeni de alte naționalități au rămas blocați în Maroc și au fost nevoiți să-și facă rost de zboruri pe cont propriu. Am fost testați și așteptăm rezultatul″, a spus și Florina Ciobanu, o altă pasageră care a fost blocată în Maroc.

Vacanța românilor plecați în Maroc a fost scurtată

La rândul ei, o altă turistă româncă a declarat: „Urma să mă întorc pe 6 decembrie, dar situație fiind anunțată peste noapte, a trebuit să vobim la ambasadă ca să revenim în țară.

A fost o dezamăgire. Mă așteptam să mă bucur de vacanță, dar din păcate nu s-a putut. (n.r. – a fost întrebată dacă se teme că ar fi putut contracta noua tulpină Omicron) Când am ajuns în aeroportul din Marrakech am fost testați și am ieșit negativ, așa că eu consider că suntem în siguranță.″

Printre mesajele de mulțumire adresate oficialilor din Guvernul României s-a numărat și cel adresat de o turistă din Grecia: „Mulțumesc foarte mult României pentru că ne-a salvat din Maroc după ce au fost închise granițele. Mulțumim foarte mult. Suntem din Grecia și muncim în Spania.″

Mulțumirile unei poloneze pentru Guvernul României

La rândul ei, o pasageră din Polonia a declarat pentru jurnaliștii de la Digi 24: „Zborul a fost perfect. A fost un serviciu excelent.″ Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au precizat că reprezentanții Ambasadei României la Rabat și consulul onorific al României la Marrakesh s-au deplasat la aeroportul din Marrakesh pentru a pune la dispoziția cetățenilor români alimente și apă.

De asemenea, aceștia s-au implicat pentru a-i sprijini pe turiștii blocați în Maroc cu rezolvarea tuturor formalităților necesare îmbarcării pe cursa TAROM.

Inițial, MAE anunțase miercuri că 127 de români au cerut ajutor pentru a fi repatriați din Maroc. La această situație s-a ajuns în condițiile în care aproape toate zborurile din această țară au fost suspendate pe fondul temerilor legate de Omicron, noua variantă a SARS-CoV2.

Mai trebuie spus că MAE a colaborat pentru această operațiune de repatriere cu Ministerul Afacerilor Interne și cu Ministerului Transporturilor. A fost emisă o hotărâre CNSU pentru organizarea acestui zbor special.