Românii au ajuns nemâncați și fără căldură! Lemnele de foc s-au scumpit. Cum se descurcă oamenii la sate

Oamenii de la sate au ajuns în pragul disperării după ce iarna și virusul COVID-19 i-au făcut să stea în casă. Aceștia trăiesc cu grija zilei de mâine și au ajuns să stea în frig după ce lemnele de foc s-au scumpit colosal.

Nea Stelica, un bărbat din Singureni se chinuie să trăiască cu o pensie de 900 lei pe lună, dar este considerat bogat în sat.

Au ajuns nemâncați și înfrigurați

,,Cu 900 de lei pensie, nu prea îmi ajunge. După 30 de ani de muncă, medicamente… dau 300 de lei în fiecare lună și ăsta e traiul. Cartofi mulți, fasolea nu, că e scumpă, și rar câte un pui, câte un tacâm. Facem o dată focul dimineața și o dată seara, adică băgăm trei lemne dimineața, trei lemne seara. Odată erau 700 de lei 3 metri cubi, apoi s-a făcut 1200 de lei și acum este 1600 lei’’, spune pensionarul.

Bărbatul a mărturisit că viață în România este din ce în ce mai grea și trăiește cu o cană de ceai pe zi. Acesta mai transmis că politicenii nu au învățat nimic de la fostul dictator.

,Deci am plecat de la rău, de la sapă de lemn, am evoluat, am făcut fel și fel de invenții și am ajuns tot la sapă de lemn’’, a mai mărturisit acesta pentru Realitatea TV.

Oamenii de la sat se simt uitați și neglijați de către politicieni. Nea Stelica a povestit că responsabilii pleacă în vacanțe, în timp ce românii duc o viață de calvar.

,,Mai mulți nemâncați decât mâncați. Bem o cană de ceai seara că să putem să ne sculăm dimineața. Președintele joacă golf în loc să aibă grijă de populație. Se plimbă în toate țările’’, mai spune săteanul.

Cu cât s-au scumpit lemnele de foc?

La supermarketuri şi în magazinele de bricolaj, puţini mai găsesc lemne de foc. Un metru cub poate să coste şi 700 lei. La ocoalele silvice clienţii vor da în medie 183 lei/metru cub, fără TVA. Transportul și tăierea nu sunt asigurate.

„Se înregistrează o uşoară creştere şi la preţul lemnului de foc, pe fondul creşterii preţului la combustibili, acum, posibil la cheltuielile de exploatare, greutăţile pe care le întâmpinăm la forţa de muncă care se resimte din ce în ce mai pregnant.”, a transmis inginerul Bogdan Boghian.

„Ţi-l taie la doi metri, trei şi trebuie să ai oameni să-l încarce în maşînă, să-l descarce, abia când ajungi acasă lemnul trebuie să-l tăi cu drujba. te gândeşți, merită să fac efortul să iei de la pădure chiar dacă e mai ieftin sau nu?”a declarat un beneficiar al încălzirii pe lemne.