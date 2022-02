Românii ar putea avea salarii mai mari. Reducerea contribuțiilor, soluția găsită de autorități

Liderul PNL, Florin Cîțu, a declarat că românii ar putea primi 300 de lei în plus la salariu. Această creștere a veniturilor va fi posibilă în urma unei reduceri de 5% a contribuțiilor pe care acum fiecare salariat le plătește către stat.

Mai exact, potrivit unei postări pe Instagram, a liderului PNL, ar fi vorba despre scăderea contribuțiilor CAS de la 25% la 20%. Aici ar putea interveni însă o altă problemă. Măsura, binevenită pentru români, ar duce la scăderea bugetului pentru pensii.

Decizie sau doar propunere

Președintele Senatului spune că măsura este menită să ajute absolut toți românii care lucrează, nu doar pe cei care activează în sistemul bugetar. Florin Cîțu nu a spus însă dacă decizia este deja luată în coaliția de guvernare sau dacă, momentan, este doar la stadiul de propunere.

„O reducere de 5% ar însemna cam 300 de lei în plus pentru români. Toți oamenii vor avea 300 de lei în plus. Banii se duc la bugetul general, după aceea se duc pe sectoare. E decizia ministrului, am arătat anul trecut, când am avut cea mai bună perioadă fiscală într-o perioadă de criză“, a delarat Florin Cițu, citat de playtech.ro.

Nu vor fi măriri de taxe

Florin Cîțu a mai declarat astăzi că nu vor exista măriri de taxe în actuala guvernare. O astfel de măsură ar duce automat la creșterea inflației, care se apropie deja de două cifre în România.

„Noi suntem de acord cu un sistem care nu crește impozitele în această guvernare. Dacă reducerea de taxe reduce inflația, vă dați seama că o creștere de taxe va duce la o creștere a inflației. Este contraproductiv. Mai mult, asta ar însemna și o înfrânare a economiei. Cred că o discuție despre creșterea de taxe o pot face doar cei care nu au o înțelegere foarte bună a fenomenului economic”, a mai spus lideul PNL.

Banca Naţională a România a anunțat o inflaţie de 11,2% la finalul trimestrului II din 2022, de 10,2% la finalul trimestrului III din acest an şi de 9,6% la sfârşitul trimestrului IV din 2022, conform Raportului trimestrial asupra inflaţiei publicat vineri.