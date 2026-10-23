Romanian Wolves, reprezentanta României în Rugby Europe Super Cup, joacă sâmbătă împotriva formației Lusitanos, una dintre principalele favorite la câștigarea trofeului.

Partida este programată de la ora 16:00, ora României, pe Estádio Dr. José Melo Silveira Botelho din Caldas da Rainha, Portugalia, și va fi transmisă în direct de TVR Sport.

Pentru confruntarea cu Lusitanos, staff-ul tehnic al „Lupilor” a operat mai multe modificări în primul XV față de partida disputată săptămâna trecută împotriva echipei Delta.

Alexandru Savin revine în prima linie și va purta banderola de căpitan. În linia a doua vor începe Virgil Ghenea și Andrei Toader, în timp ce Matthew Tweddle revine pe postul de flanker. O schimbare tactică îl vizează pe Alexander Dinu, care va evolua ca închizător.

Vlad Croitoru va fi mijlocașul la grămadă, iar pe linia de treisferturi sunt anunțate, de asemenea, modificări. Taufa Seti Mounga Tonga va începe ca aripă, Manuel Tharquinn va trece de la aripă pe postul de fundaș, iar Eujaan Botha va evolua ca aripă, după ce în meciul precedent a jucat fundaș. Lumelume Sivaniono Kalaveti rămâne centru, dar va ocupa poziția de centru la interior.

Ștefan Ioan Cojocariu, mijlocașul la deschidere al echipei, spune că pregătirea din această săptămână a decurs bine, iar jucătorii merg în Portugalia cu încredere.

„Antrenamentele au fost foarte bune în această săptămână. Mergem cu foarte multă încredere în Portugalia. Am corectat ce am greșit în cele două meciuri și sper ca echipa să facă cel mai bun joc de până acum”, a declarat Cojocariu. Acesta a subliniat că obiectivul echipei este victoria și menținerea primului loc în grupă.

În primul XV pentru meciul cu Lusitanos se regăsesc Alexandru Savin, Vazha Ruadze, Fehoko Masiu Mata Ki Vaha, Virgil Ghenea, Andrei Toader, Andrei Bogdan Andreică, Matthew Tweddle, Alexander Dinu, Vlad Croitoru, Ștefan Ioan Cojocariu, Mounga Seti Taufa Tonga, Lumelume Sivaniono Kalaveti, Tristan Uys, Eujaan Botha și Manuel Thane Tharquinn.

Pe banca de rezerve se vor afla Adrian Radu, James Scott, Joji Sikote, Logan Weidner, Xavier Samisoni Degei, Rareș Mîrzac, Marian Ispir și Dănuț Jipa.