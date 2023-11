Turneul Internațional de la Marbella. România, victorie în fața Mexicului

Turneul Internațional de la Marbella. România a câștigat meciul cu naționala Mexicului. Andrei Florea a deschis scorul în minutul 49, Mexicul reușind egalarea în minutul 60. Alexandru Stan a adus victoria României cu un gol marcat în cel de-al doilea minut al prelungirilor.

Echipa aleasă pentru Turneul Internațional de la Marbella

Ultimul meci din cadrul turneului este programat marți, de la ora 12:00, în fața Japoniei. Echipa folosită de selecționerul Adrian Dulcea:

ROMÂNIA: 12. Frânculescu – 2. Aioanei, 5. Jalade-cpt., 13. Soptirean, 3. Anișorac – 14. Banu (10. Stancovici 68′), 21. Raicu (6. Gogescu 68′), 18. Florea (8. Dulcea 68′) – 20. Rădulescu (16. Sali 78′), 19. Răducan (9. Stan 78′), 11. Capac (7. Pop 68′)

Rezerve: 1. Răfăilă – 4. Bădescu, 22. Iurasciuc

În luna octombrie, naționala U19 a României a obținut calificarea la Turul de Elită din primăvara anului viitor după ce a încheiat pe locul secund grupa de calificare din care au mai făcut parte Cehia, Finlanda și San Marino. Tragerea la sorți pentru Turul de Elită va avea loc în luna decembrie, potrivit Mediafax.

România s-a calificat la Euro 2024

România s-a calificat și la Euro 2024, după scorul de 2-1 cu Israel. Țara noastră pe primul loc în grupa I. Pe componența actuală a clasamentelor din preliminarii, echipa României ar fi în urna a doua. Totul depinde de meciul cu Elveția.

Ianis Hagi a marcat golul de 2-1 al României

Ianis Hagi a marcat golul de 2-1 al României, decisiv pentru victoria în fața Israelului la Felcsut. Fiul lui Gică Hagi a declarat că echipa României este pregătită de orice provocare. Acesta a mai spus că nu știe cum a a venit mingea la el și cum a reușit să dea golul.

„România este pregătită, asta am spus la conferința de presă. Am dovedit în seara asta că suntem pregătiți pentru așa ceva! Aveam un plan, știam că trebuie să fim echilibrați. Suntem conștienți unde suntem, am gestionat bine momentele importante, aveam un plan. Știam că trebuie să continuăm și că golurile o să vină. Sincer să fiu, nici nu știu cum a ajuns mingea la mine la golul pe care l-am dat. Știu că era la Răzvan Marin, i-am strigat să mi-o dea, pe urmă am vrut s-o dau la Pușcaș, mi-a venit mie înapoi și am dat la poartă. Știam că adversarul va face pasul spre bara a doua, am întors-o și după…”, a spus Ianis.

Pe 2 decembrie, începând cu ora locală 18:00 (19:00 la București), se va desfășura tragerea la sorți a grupelor Euro organizat în Germania între 14 iunie și 14 iulie. Ceremonie care va avea loc la „Elbphilharmonie” din Hamburg.